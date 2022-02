Test: dimmi quale caffè preferisci e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Il test di oggi riguarda le varie tipologie di caffè. Ce ne sono moltissime e ognuno ha la sua preferita. Qual è il tuo caffè preferito? Quale tipologia preferisci? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Caffè espresso: sei un purista di questa bevanda, questo vuol dire che hai un carattere diretto, anche se a volte sei troppo impaziente. Ti piace la semplicità e sei abbastanza allergica ai cambiamenti. Meglio lasciare tutto com’è e vivere all’interno della tua comfort zone.

Caffè macchiato : molte persone aggiungono un po’ di latte al caffè, specialmente quando lo degustano al bar. Se hai scelto proprio questa tipologia, vuol dire che ti piace prenderti cura degli altri e spesso trascuri te stesso pur di aiutare un’amica in difficoltà.

Caffè freddo : se hai scelto questa tipologia di caffè, vuol dire che ami sperimentare. Ti piacciono le cose nuove, ogni scusa è buona per lasciare tutto e partire alla ricerca di luoghi mai esplorati prima.

Decaffeinato : se hai scelto il decaffeinato, vuol dire che sei una persona particolarmente sensibile. A volte senti l'esigenza di avere tutto sotto controllo, sembrando ossessionata dai dettagli. Sei sempre attenta alla tua salute e ti prendi cura di te stessa.

Caffè solubile: preferisci il caffè solubile? Bene, questo vuol dire che ami rilassarti e prendere la vita come viene, senza programmare niente e pensando soltanto al presente. Preferisci vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo caffè preferito? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.