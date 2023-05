Edoardo Donnamaria senza parole: la dolce sorpresa di Antonella Fiordelisi per sei mesi d’amore

Edoardo Donnamaria senza parole per la dolce sorpresa organizzata da Antonella Fiordelisi per i primi sei mesi d’amore.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno festeggiato sei mesi d’amore e, per l’importante traguardo, l’ex schermitrice ha deciso di sorprendere il fidanzato con una dolce sorpresa. Dopo averlo svegliato portandogli la colazione a letto chiedendogli di portare fuori il cane Gohan, Antonella, con la complicità di un’amica, non solo ha allestito casa con palloncini, scritte d’amore e un’atmosfera decisamente romantica, ma si è preparata indossando un abito sensuale e aspettando il ritorno a casa di Edoardo.

Come avrà reagito Donnamaria di fronte alla sorpresa della fidanzata con cui la storia procede a gonfie vele? La coppia che convive a Milano si è unita pochi giorni dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma se il primo mese è stato di conoscenza, dal 31 ottobre, hanno deciso di fare sul serio fidanzandosi. Da quella data sono trascorsi sei mesi nel corso dei quali Antonella ed Edoardo hanno dovuto affrontare davvero di tutto per restare insieme. Ad oggi, però, il loro sentimento è sempre più forte e i due sono praticamente inseparabili.

La reazione di Edoardo Donnamaria alla sorpresa di Antonella Fiordelisi

Un’atmosfera super romantica con palloncini rossi a forma di cuore, petali rossi sparsi sul pavimento e sul letto; un’enorme scritta rossa con la parola “Love”, una torta con le barrette Kinder e un’altra torta con nutella e le candele accese. Edoardo ha trovato tutto questo dopo essere rientrato in casa dalla passeggiata con il cane Gohan. Antonella che l’ha accolto con trucco e capelli perfetti e un mini abito molto sensuale, l’ha accompagnato in camera da letto prendendogli la mano.

Entrando in camera, Edoardo non ha nascosto lo stupore, ma anche l’emozione sfoggiando un grande sorriso per poi abbracciare e baciare dolcemente la fidanzata.

La coppia si è anche concessa un pranzo a casa, ordinato dalla stessa Fiordelisi, trascorrendo così una romantica giornata nel loro nido d’amore.

Da quando hanno cominciato a convivere a Milano, i Donnalisi escono con gli amici, ma amano anche trascorrere le giornate a casa tra una coccola e l’altra e una partita di scacchi esattamente come hanno fatto nel giorno del loro mesiversario. Sotto il reel pubblicato sui profili Instagram ufficiali di entrambi, poi, tantissimi i commenti da parte dei fan, ma anche dagli amici che, nella casa, hanno visto il loro amore come Luca Salatino, Nikita Pelizon e Matteo Diamante.