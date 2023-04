Colore spento? Puoi ravvivarlo con questo rimedio naturale. Vedrai che effetto!

Scopri come ravvivare il colore dei capelli per renderli più luminosi che mai. Basta un solo ingrediente per un ottimo risultato.

Chi è solita tingere i capelli, sa bene come con il passare del tempo si vada incontro ad un’ossidazione del colore che rende gli stessi più spenti e opachi.

Si tratta di un problema comune che si presenta maggiormente su alcuni colori ma che, in minima parte, si può dire reale per tutti. Come fare, quindi?

Ovviamente, non si può ripetere sempre il colore. La soluzione sta quindi nell’agire in modo da preservare lo stesso, agendo con dei rimedi naturali per donargli nuovo vigore. Dopo aver visto qual è il colore giusto per ogni tipo di carnagione, scopriamo quindi qual è il rimedio per far sì che questo si mantenga sempre al meglio.

Il rimedio naturale per ravvivare un colore spento

Quando il colore dei capelli tende a spegnersi e a farsi più opaco e triste, è possibile intervenire con un rimedio naturale che abbiamo tutti in casa. Si tratta dell’olio extra vergine d’oliva che, grazie alle sue tante proprietà, è in grado di nutrire il capello in profondità donandogli maggior lucentezza e portando al contempo maggior vigore ad un colore ormai spento.

Ovviamente non si tratta di una soluzione definitiva ma sicuramente in grado di far durare più a lungo il colore e diminuire la necessità di doverlo ripetere troppo spesso. Per applicarlo, basta lavare i capelli e distribuire l’olio extra vergine sulle tutte lunghezze lasciandolo agire per circa mezz’ora. Trascorso il tempo, basta risciacquare i capelli con cura effettuando poco dopo uno shampoo leggero per evitare l’effetto unto. A questo punto si potrà effettuare lo styling di sempre notando già un effetto diverso.

I capelli, infatti, appariranno più lucenti e con un colore decisamente più vivo. Effetto che si noterà maggiormente sui rossi e sui castani ma che sarà comunque visibile su tutti. Detto ciò, può essere utile imparare ad evitare quegli errori che tendono a spegnere il colore. Esporsi troppo al sole, usare prodotti aggressivi ed esporre i capelli a fonti di calore eccessive significa ossidare i capelli molto prima del previsto e deteriorare così il colore. Prendersi cura della chioma giorno per giorno è quindi il miglior modo per poter godere di un colore che sia in grado di durare il più a lungo possibile. Colore che grazie all’olio extra vergine d’oliva risulterà ancor più bello anche se appena fatto.