Capelli bianchi: opta per queste 7 tonalità di colore per camuffarli e sembrare più giovane

Per coprire le tue ciocche bianche ci sono alcune tonalità che ti consigliamo di provare: ti renderanno più giovane in un batter d’occhio!

Non c’è dubbio che sfoggiare un colore di capelli che vi valorizzi può far sentire ogni donna sicura di sé. Questo vale anche per coloro che hanno cominciato a ritrovarsi con qualche ciocca grigia. Infatti, trovare il modo di sfumare i capelli bianchi ha portato un nuovo livello di fiducia alle donne di mezza età. Questi colori e, soprattutto, le tecniche di colorazione possono aiutare a garantire un look impeccabile.

Esistono molte tonalità e tecniche di colorazione professionali per coprire i capelli grigi. Le tonalità bionde chiare e le sfumature grigie con riflessi rendono la ricrescita grigia perfetta e impercettibile. Anche le tonalità di castano medio hanno un aspetto gradevole e giovanile sulle donne più anziane. Alcuni colori che le esperte non consigliano sono i rossi e i ramati.

Le sfumature must have per capelli bianchi

Quando la vita diventa più frenetica abbiamo meno tempo per i nostri capelli, ma c’è sempre un colore che può adattarsi ai vostri obiettivi, alla vostra crescita e al vostro stile di vita! Le donne di qualsiasi età dovrebbero sentirsi sicure di sé, sia che abbiano scelto di far crescere i capelli grigi o di coprirli con le tonalità di colore che più preferiscono. Di seguito troverete le tonalità migliori per coprire meravigliosamente i capelli grigi. Non dovete fare altro che individuare quella che più si adatta a voi.

Fusione del grigio

Alcuni parrucchieri aggiungono un tocco moderno per imitare la natura salata e pepata dei capelli grigi, utilizzando babylights e lowlights . In questo modo è possibile sfumare le radici grigie e il colore stesso risulta impeccabile e dimensionale! L’aspetto può essere personalizzato in molti modi diversi in base al modello di crescita dei capelli grigi e alle tonalità desiderate. Non è necessaria una copertura delle radici, quindi è a bassa manutenzione.

Copertura grigia completa e Balayage a bassa manutenzione

Se volete coprire le radici ma sentirvi comunque alla moda, questa tecnica fa per voi. I ritocchi alle radici offrono una copertura completa e possono sempre essere ravvivati con un balayage o dei colpi di sole. Aggiungendo un tocco di luminosità ai bordi, si può dare molta vita al colore e mantenerlo moderno.

Con la tonalizzazione, è possibile personalizzare la tonalità in base al tono della pelle. Inoltre, il bello di questo colore è che potete fare 2-4 ritocchi tra un balayage e l’altro, in modo da ottenere di più dal vostro look e avere bisogno di meno appuntamenti, con conseguente risparmio economico.

Colore biondo bianco per capelli grigi

Se non vi piacciono le radici grigie, perché non passare al grigio in una sola seduta? La manutenzione di questo colore è di ogni 4-6 settimane. Si consiglia comunque di usare uno shampoo tonificante a casa, anche i lavaggi dovrebbero essere minimi e sempre con prodotti idratanti e sicuri per il colore.

Biondo brillante con radici vive

Quando si opta per un colore biondo freddo e brillante per coprire le ciocche grigie, si consiglia di fare una sfumatura alle radici per ottenere un look più naturale e vissuto. Una soluzione semplice che aggiunge profondità e dimensione.

Sfumatura biondo cenere

Se iniziate a vedere i primi capelli grigi, prendete in considerazione l’idea di eliminare i toni caldi e di optare per tonalità più fredde. Le tonalità biondo cenere spesso assomigliano ai capelli grigi e quindi aiutano a mascherare perfettamente la nuova chioma grigia.

Babylights biondi

Se siete alla ricerca di qualcosa di classico, i babylights biondi sono sempre di moda. Si mescolano così bene con i grigi e aiutano a mantenere la luminosità. Poiché sembrano mèche, i vostri capelli sembrano sempre freschi.

Biondo platino

Il biondo platino è una tonalità perfetta per coprire i capelli grigi. Si tratta di un colore unico e stimolante! Sono disponibili tantissime tonalità, miscele e programmi di manutenzione personalizzabili. Tante opzioni e tanti modi per servire un bel biondo e renderlo proprio.

Sfumature brune

Se preferite le tonalità più scure, prendete in considerazione i toni bruni. Si ottiene una copertura completa dei grigi e si può anche ravvivare un colore tradizionale con tonalità più chiare. Aggiungere vita e profondità al vostro colore di capelli può farvi sembrare più giovani e sentirvi così sicure di voi stesse. Del resto, le soluzioni di copertura temporanea possono sostenervi e mascherare la ricrescita.