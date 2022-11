Ida Platano, la reazione del figlio Samuele all’amore con Alessandro Vicinanza

Ida Platano, come ha reagito il figlio Samuele alla sua scelta di iniziare ufficialmente una storia con Alessandro Vicinanza? Le parole dell’ex dama di Uomini e Donne.

Ida Platano ha regalato un momento emozionante al pubblico di Uomini e Donne scegliendo di lasciare la trasmissione con Alessandro Vicinanza. Con il cavaliere, Ida aveva avuto una frequentazione, poi interrotta, nella scorsa stagione. Durante la stagione attualmente in corsa, Alessandro ha provato a voltare pagina frequentando altre dame come Roberta Di Padua. Resosi conto di essere innamorato di Ida, ha deciso di dichiararsi dando ufficialmente il via ad una nuova fase della loro conoscenza. Ida e Alessandro, così, si sono frequentati per diversi mesi prima di annunciare in studio di volersi vivere nella vita di tutti i giorni.

Prima di dichiararsi, Ida ha preferito essere certa dei propri sentimenti e di quelli di Alessandro e solo quando si è resa conto di provare qualcosa di forte, si è dichiarata lasciando il programma di Maria De Filippi insieme ad Alessandro. “Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te”, le parole dette da Ida nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 23 novembre.

“Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia. Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te”, la dichiarazione di Alessandro.

Ida Platano, la prima diretta su Instagram con Alessandro Vicinanza: le parole sul figlio Samuele

Dopo la messa in onda della puntata della scelta, Ida Platano che ha inferto una delusione a Riccardo Guarnieri, ha pubblicato il primo post sul proprio profilo Instagram con una dichiarazione d’amore per Alessandro. “Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi…”, ha scritto l’ex dama condividendo una foto di un recente viaggio fatto insieme al fidanzato. “Si chiama COMPLICITÀ ed è la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro”, è invece la dichiarazione d’amore pubblica fatta da Alessandro ad Ida.

La nuova coppia nata nello studio di Uomini e donne, oltre a dichiararsi amore sui social, ha anche regalato ai fan la prima diretta social. Con Ida a Brescia e Alessandro a Salerno, almeno per il momento, l’amore sarà vissuto a distanza. Nel corso della diretta Instagram, i due, seppur lontani, sono apparsi molto affiatati, felici e innamorati. Tanti i commenti ricevuti tra cui anche quello di Gemma Galgani, grande amica di Ida, che si è lasciata andare ad un commento divertente sui capelli di Alessandro. L’ex cavaliere del trono over, inoltre, ha svelato di aver baciato Ida in una fontana di Roma in cui entrambi si sono bagnati.

Non sono mancate le domande come quella sulla reazione di Samuele, il figlio di Ida Platano, all’inizio della storia d’amore della mamma. “Samu come l’ha presa?”, ha chiesto una fan. “Bene, Samu è contento”, è stata la risposta della Platano.