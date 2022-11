Nuova bomba su Antonella Fiordelisi: “Altro che Edoardo Donnamaria. È innamorata di me”

Nuova bomba su Antonella Fiordelisi che al Grande Fratello Vip 2022 si è innamorata di Edoardo Donnamaria. L’ex fidanzato smentisce tutto.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello vip 2022. Con un carattere forte e particolare, è amata e odiata sia all’interno della casa che sul web come tutti i personaggi in vista. All’interno della casa di Cinecittà è una delle concorrenti che sta creando più dinamiche. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa si è distinta prima per aver discusso con Pamela Prati e poi per aver difeso Marco Bellavia. Nel corso delle settimane ha discusso con quasi tutti i suoi coinquilini animando la casa.

Antonella, però, si sta mettendo in gioco anche sentimentalmente. La presenza di Edoardo Donnamaria l’ha scombussolata sin dai primi giorni. Dopo tanti dubbi e paure che l’hanno portata ad un lungo tira e molla, la Fiordelisi si è lasciata andare ai propri sentimenti ammettendo di essersi innamorata. Un sentimento che è cresciuto ancora di più dopo l’incontro con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa che è tornato a parlare della loro storia.

Antonella Fiordelisi: l’ex fidanzato Gianluca Benincasa torna a parlare

Antonella Fiordelisi è sempre più legata ad Edoardo Donnamaria per cui ha speso parole importanti. L’ex fidanzato Gianluca Benincasa, tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, si è detto certo che la storia fuori dalla casa non andrà avanti.

“Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza”, ha detto l’ex fidanzato della Fiordelisi.

“Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Antonella non è come la vedete voi. ha un carattere molto particolare e diventa aggressiva quando si accorge o pensa di essere attaccata dagli altri. Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo. Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”, ha concluso Gianluca Benincasa.

Alfonso Signorini mostrerà l’intervista alla Fiordelisi e ad Edoardo Donnamaria?