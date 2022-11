Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano. La confessione gela tutti: “Mi fa male”

Riccardo Guarnieri non ha potuto nascondere una certa delusione nei confronti della sua ex Ida Platano. La confessione ha gelato tutti quanti: “Mi fa male”.

Riccardo Guarnieri ha appassionato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia d’amore con Ida Platano. I due si sono conosciuti negli studi televisivi di Uomini e Donne, ma purtroppo le cose tra loro non sono andate come sperato in quanto dopo diversi tiri e molla hanno deciso di dirsi ufficialmente addio e nonostante siano ribeccati di nuovo all’interno del programma, dove si è sentita una certa tensione, lei ha scelto di abbandonare il programma con un altro.

Il bel cavaliere del Trono Over non ha potuto nascondere una certa delusione e durante il corso di una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine si è lasciato andare ad un’inedita confessione sulla sua ex fidanzata rivelando che più di qualunque altro lei gli ha fatto del male.

Riccardo Guarnieri è deluso da Ida Platano in quanto si aspettava che tra loro le cose potessero andare diversamente.

Ida Platano ha deluso Riccardo Guarnieri: lo sfogo di lui è un colpo al cuore

Ida Platano durante il corso di queste settimane ha deluso Riccardo Guarnieri, che ha vissuto una notte di passione proprio con Lei, che intervistato dalle pagine del magazine ufficiale dedicato al programma di Maria De Filippi si è lasciato andare ad un’inedita confessione. Rivelando per la prima volta che si sarebbe aspettato un finale diverso dalla loro relazione. Finale che purtroppo, almeno per il momento, non è arrivato considerando che lei ha scelto di abbandonare gli studi di Uomini e Donne al fianco di un altro uomo nella speranza che questa volta le cose tra loro possono realmente funzionare.

“Ida? Mi fa male” ha esordito il cavaliere durante il corso dell’intervista rivelando di essere rimasto profondamente ferito dall’atteggiamento di lei. “E’ diventata un’altra persona“ ha subito aggiunto, dichiarando che ora sembra essere molto diversa rispetto alla donna con cui ha avuto una relazione qualche tempo fa. “Da grande amore a zero considerazione nei miei riguardi” ha poi concluso, ma lei di avere un rapporto di amicizia con lui almeno per il momento non ne vuole proprio sapere.