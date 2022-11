Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne, ha passato una notte di passione con una delle dame più discusse del programma. E si tratta proprio di Lei.

Ida Platano ha lasciato da poco Uomini e Donne con Alessandro e già Riccardo sembra aver voltato pagina una volta per tutte. O, perlomeno, così sembra. Il bel tenebroso corteggiatore ha trascorso una notte in compagnia di una nota dama che sembra essere andata molto bene. Peccato che Guarnieri abbia poi ammesso in studio di essere in realtà più interessato a un’altra donna…

Durante l’ultima puntata dello show, infatti, Guarnieri ha dichiarato di essere molto interessato a Roberta, che gli ha permesso di allontanarsi una volta per tutte da Ida platano aprendogli gli occhi sulla reale identità della nota parrucchiera ex protagonista dello show. Ma come l’ha presa questa fama del programma che ha passato la notte con lui?

Riccardo Guarnieri passa la notte proprio con Lei

Stiamo parlando di Gloria, con cui il bel Riccardo (di cui è spuntato fuori un retroscena incredibile) sembra avere molta affinità. Tuttavia i due sono stati pesantemente attaccati da Gianni Sperti e persino Maria (che in passato ha pesantemente insultato Guarnieri) ha insinuato che in realtà nel cuore di Guarnieri ci sia ancora solo la bella Ida.

Possibilità smentita categoricamente da Riccardo, che ha asserito che ora l’interesse più grande li prova proprio per Roberta. Un vero dispiacere per molti fan del programma, che si aspettavano chiaramente un lento ma inesorabile riavvicinamento tra Ida e Riccardo. Un sogno a occhi aperti, a quanto sembra.

Ida è apparsa infatti felice di lasciare lo studio insieme ad Alessandro e non ha mostrato alcuni segno di titubanza verso la sua scelta. Anche se, ha lei stessa asserito, non può ancora dirsi davvero innamorata del bel ex corteggiatore. Sembra però che la storia con Guarnieri sia archiviata una volta per tutte e Ida ora vuole dare una chance ad Alessandro per conquistare il suo cuore. I due hanno infatti trascorso qualche giorno romantico in costiera amalfitana e si sono trovato molto bene insieme. Che la storia tra Ida e Riccardo sia giunta definitivamente al capolinea? Stavolta sembra proprio di sì…