A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri continua a far parlare di sé. Stavolta è spuntato un retroscena incredibile che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare.

Ancora guai per il bel Riccardo Guarnieri. L’affascinante cavaliere di Uomini e Donne è finito sotto accusa dopo una dichiarazione inaudita di Roberta Di Padua, al momento particolarmente interessata ad Alessandro. La notizia ha lasciato senza fiato soprattutto Ida Platano, che volente o nolente per Guarnieri ha sempre avuto un debole…

Sembrava che ormai di Guarnieri si sapesse tutto, soprattutto per quanto riguarda la sua storia altalenante con la bella Ida Platano. Durante l’estate, infatti, Riccardo ha provato a riavvicinarsi alla sua ex ottenendo in risposta un doloroso due di picche. Pare però che il fascinoso corteggiatore durante la pausa estiva del programma abbia tentato di avvicinarsi a un’altra dama del trono Over…

Riccardo Guarnieri, il retroscena inedito lascia tutti senza parole

A lanciare la bomba su Guarnieri sarebbe stata Roberta Di Padua, che ha dichiarato che durante l’estate il bel corteggiatore ha provato a riallacciare i rapporti anche con lei.

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora“, ha dichiarato la dama, tra lo stupore generale. Guarnieri (recentemente ripreso anche dalla De Filippi) e Roberta avevano infatti vissuto una intensa quanto breve storia d’amore dopo che l’uomo si era allontanato dalla Platano. La loro liaison era però durata molto poco, nonostante entrambi avessero creduto fermamente per mesi di poter costruire insieme una relazione solida.

Di certo quest’ultima rivelazione è stata un duro colpo per Ida (che di recente ha imitato Rose di Titanic), che ancora una volta è rimasta delusa dal comportamento di Riccardo. L’uomo, del resto, non si è mai comportato bene nei suoi confronti, ferendola ripetutamente lo scorso anno. Dalla parte di Ida si è sempre schierata l’amica Gemma Galgani, che proprio non può sopportare il cavaliere. Ha infatti sempre spinto Ida a proseguire per la sua strada, senza degnare di uno sguardo Guarnieri. Sembra quindi definitivamente archiviata la storia tra Ida e Riccardo. Ma, si sa, a Uomini e Donne tutto è possibile e noi ci attendiamo un colpo di scena da un momento all’altro…