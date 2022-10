Vuoi una scollatura perfetta? Inizia ad indossare il reggiseno così

Se vuoi avere una scollatura perfetta niente paura: esiste un trucco semplicissimo che potrai mettere in pratica in poco tempo ogni volta che vorrai.

Avere una scollatura perfetta è difficilissimo, ammettiamolo. Quando indossiamo un vestito meno accollato si presentano davanti a noi una serie di problematiche.

Innanzitutto desideriamo avere un effetto push up che spesso è difficile da ottenere: non tutti i reggiseni che promettono di ottenerlo riescono ad assolvere perfettamente al loro compito.

Poi c’è anche un altro enorme problema: il reggiseno spesso esce da sotto all’abito – oppure al top, non cambia nulla – con tutta la sua prepotenza.

Spesso cerchiamo invano di sistemare il danno, ma spesso non ci riusciamo perfettamente e corriamo il rischio di fare peggio anziché migliorare la situazione.

Niente paura però: a tutto c’è una soluzione. Possiamo trovare un rimedio che risolva entrambi i nostri problemi: potremo al contempo quindi capire come avere una scollatura perfetta, con tanto di effetto push up e come nascondere le spalline del reggiseno così da non metterle in bella mostra sotto i capi che indossiamo.

Ecco come ottenere una scollatura perfetta

Come possiamo ottenere una scollatura perfetta? Esistono vari metodi, ma non tutti funzionano alla perfezione.

Ce n’è uno però che allo stesso tempo ci permette sia di ottenere l’effetto push up che di rendere il nostro reggiseno praticamente invisibile da sotto ai vestiti.

Per ottenere questo duplice beneficio dovrai seguire pochi semplicissimi passaggi ed il gioco sarà fatto.

Per prima cosa indossa il tuo reggiseno e rimuovi il cinturino del reggiseno nella parte posteriore (quella che poggia dietro la schiena per intenderci). Ripeti lo stesso procedimento per entrambi i lati.

A quel punto il tuo cinturino sarà attaccato solo avanti: regolalo in modo da arrivare alla massima lunghezza (ovviamente fallo da ambo i lati).

Prendi entrambe le cinghie posteriori che hai precedentemente staccato e legale tra loro dietro al collo.

Dovrai poi solo regolare i due cinturini in base alle tue esigenze: il gioco sarà praticamente fatto.

In questo modo otterrai due benefici: da un lato l’effetto push up sarà accentuato, dall’altro potrai indossare anche top, abiti e chi più ne ha più ne metta scollatissimi. Non avrai più il problema del reggiseno che esce e si pone in bella vista.

A questo proposito, se vuoi sapere anche come ottenere un perfetto effetto push up in pochissimi secondi, sappi che esiste il trucco dei lacci che funziona alla perfezione.

In ogni caso, come avrai notato, ottenere una scollatura perfetta in realtà è molto meno difficile di quanto sembra.