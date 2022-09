Push-up in soli 10 secondi? Ti basta un laccio per le scarpe!

L’effetto push-up è la tua salvezza negli outfit più originali? Non perdere l’occasione si ricrearlo con soltanto un laccio per le scarpe!

La moda è fatta di regole ben precise, ma uno strappo alla routine è un atto di libertà! La bellezza di essere sé stessi è una vittoria, la quale a volte può essere conseguita con dei piccoli trucchetti che una volta messi in atto possono davvero fare la differenza rendendo il tuo corpo perfetto per te stesso. Allora, che aspetti? Ti sveliamo come puoi avere l push-up con un laccio delle scarpe!

Quante volte ti sarà capitato di avere un laccio per le scarpe totalmente inutilizzato? Ne hai solo uno che per giunta non si associa bene né con le tue scarpe, né tantomeno con l’altro elastico che possiedi. Quindi cosa ci fai?

Sistemi il tuo reggiseno e lo rendi push-up! Amare il proprio corpo non è facile, e spesso alcune parti non si accettano mai del tutto. Per imparare ad amarsi non è necessario cambiare per nessuno, ma soddisfare esigenze personali che possono far stare bene con sé stessi.

La tecnica che ti stiamo per rivelare è una rivoluzione di ultimissima generazione, perché è così pratica e veloce che non avrai più alcun problema a modificare a tuo piacimento la struttura del tuo intimo.

Effetto push up? Ecco come usare il laccio delle scarpe!

Ognuno ha dei punti di forza estetici, ma quello che senza dubbio da più soddisfazioni è nella tua scatola cranica: sfrutta l’ingegno, e non essere secondo a nessuno! Sentirsi belli, alla moda, e a posto con il mondo è un desiderio naturale che non conosce distinzioni. Per cui se un laccio per la scarpe può aiutarti e ricreare l’effetto push up che tanto ti piace, chissene se non è l’originale: a mali estremi, sfruttiamo estremi rimedi d’intelletto!

Ad aiutarci è il mondo dei social media, si tratta di una chicca che una volta imparata diventa un gesto pratico. Non dovrai preoccuparti né che lo strumento della vittoria, il tuo laccio per le scarpe avanzato si veda, né che possa crearti fastidio, perché sarà come non averlo mai indossato.

Prendi il filo e lo passi da una spallina all’altra, da dentro verso fuori spingi le due estremità in avanti, e poi le tiri verso dietro in direzione del collo. Arrivati a questo punto dovrai stringere finché non raggiungi l’effetto sperato, soprattutto in modo da dare la giusta pressione. Alla fine, stringi e fai un bel fiocco!

Questo non ti taglierà la pelle, perché oltre ad averlo regolato a modo non ti darà fastidio. Inoltre, lo nasconderai benissimo dietro la maglia, ed ecco che non si vede più. Hai cronometrato? Sono passati letteralmente 10 secondi!

La trovata è di una tik toker molto amata, sia chiama Glojoined ed è una maga delle tendenze di moda e dello stile alternativo! Ecco un video esplicativo:

Insomma, è davvero unico, questo trucco di moda è da non perdere!