Hai cucinato del pesce e i cattivi odori sono rimasti sulle superfici? Ecco il trucco per profumare casa in modo pratico e naturale: il metodo casseruola!

Siamo certi che tu non conosca il metodo casseruola perché troppo impegnato ad azionare chissà quale profumatore per ambienti ultratecnologico, ebbene stai sbagliando. Profumare casa in modo delicato, sano ed ecosostenibile è possibile, basta soltanto conoscere questa pratica che è un vero rimedio della nonna.

L’odore di casa regala serenità a benessere, pensa se imparerai il metodo della casseruola per profumare i tuoi ambienti che soddisfazione. Perché potrai personalizzare le tue fragranze con ciò che più ti piace. Respirare aria pulita che non ricordi residui di cibo è importante, anche perché a volte non basta sgrassare e pulire da cima a fondo, perché le puzze rimangono!

Attenzione, questo non significa che manchi una condizione di pulito, ma che bisogna farsi furbi contro certi cattivi odori. Perché questi ultimi rimangono se non prendi i giusti rimedi. Quindi, spruzzare sgrassatore e altri solventi tossici non aiuterà il tuo olfatto e nemmeno il tuo stato di salute.

Ecco il trucco infallibile di cui hai bisogno, è soddisfacente e senza conseguenze negative.

Profumare casa con il metodo della casseruola è realtà!

Avere una casa perfettamente in ordine nel quotidiano non è semplice, soprattutto anche quando ci si prova a volte la cucina è un tasto dolente. Questo perché è l’ambiente più vissuto, come anche la zona nella quale si sperimenta ai fornelli, e i succhi dei vari cibi tendono a legarsi alle superfici. Dopo la pulizia, ecco come devi agire in maniera tempestiva senza avere ripercussioni.

Hai già capito che dovrai adoperare lo strumento sopracitato, ma sai cosa ci va messo? Ebbene, visto che si sta avvicinando il periodo autunnale, i profumi tipici del periodo non possono che arricchire la tua casa con una profumazione unica. Puoi personalizzarla, ma è bene che tu conosca le spezie più trendy del momento.

La cannella, l’arancia e la curcuma sono le preferite di molte, e sono anche quelle che attualmente si trovano maggiormente nelle ricette autunnali. Anche per fare una semplice tisana vengono utilizzate per riscaldare il cuore e donare tanta pace.

Il metodo adatto per rendere la tua abitazione a prova di puzze è mette in infusione il mix sopra indicato, oppure si possono prediligere fiori come lavanda, salvia e menta, non sono quelli tipici del periodo, ma favoriscono benessere e tranquillità.

Dopo aver messo tutto a bollire per circa 15 minuti, più tempo stanno maggiore sarà l’effetto del profumo che inebrierà casa tua, la miscela va messa in uno spruzzino il quale andrà poi applicato su tutte le superfici che si sono addossate la puzza.

Dalle tende ai divani, fino ai cuscini dove poggi la testa! La tecnica è semplice, rapida, economica ed assolutamente ecosostenibile, che stai aspettando? I tuoi vicini faranno la fila per scoprire chissà quale prodotto profuma la tua casa, e alla fine è una scelta di stile unita ad una tecnica che ama la natura: mettila in pratica!