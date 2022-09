Le borse più desiderate dell’autunno – inverno 2022/2023: marchi e prezzi

Aumenta tutto e le priorità in questo momento, per la maggior parte di noi, sono ben altre. Nonostante le speculazioni in atto, però, ricordiamoci che immaginare è gratis e che la wishlist va aggiornata… Vediamo quindi le borse più belle della nuova stagione, direttamente dalle sfilate 2022.

Grandi e piccole, rigide ma anche morbide, le borse per l’autunno sono di qualità eccelsa e le più hanno forme da vera signora. Scordiamoci specchietti e riproduzioni futuristiche (almeno per ora), ameremo queste borse eleganti ed esclusive che guardano al futuro omaggiando il passato.

Scopriamo quali comprare, quali farci regalare e da quali prendere ispirazione. In tutti i casi però il match con l’abbigliamento è – quasi – d’obbligo.

Borse d’autunno: colori caldi e cura estrema dei particolari sono ciò che vogliamo

La prima idea è quella di una borsa arancione e gli stilisti ad averla proposta non sono mai stati così tanti. Ermanno Scervino firma la Maggie in pelle liscia con cuciture selleria a contrasto, lucchetto e clip dorati.

Bella fuori e pratica dentro dove la fodera è in stampa animalier e sono presenti la custodia per gli occhiali, un portacarte, taschino con zip. Si trova in vendita a 1990 euro. D sgoggiare con un foulard in tinta, stivale in pelle liscia nero od anche una sneakers.

La borsa piccola con catena One Stud di Valentino Garavani è in nappa d’agnello ed ha la particolarità di avere la maxi borchia centrale ton sur ton anziché nel classico oro presente sui modelli di questa collezione continuativa. Costa 2600 euro sul sito ufficiale del brand.

Restiamo in Italia con Salvatore Ferragamo che propone una versione large, rivisitata, della sua Studio soft bag. La stupenda nonché capiente borsa da giorno in pelle di vitello martellata è disponibile in ocra (il colore che consigliamo) ma anche in nero, verde militare e cipria. I dettagli dorati del gancio e delle borchie sul fondo non passeranno inosservati. Il prezzo è di 2750 euro.

Con Givenchy ecco la borsa kenny mini in satin spiccare tra le novità. In ultra viola, ha dettagli e charms argentati che ne esaltano il materiale. Ottima sia con un paio di jeans che con un abito corto cut out.

Avevamo già visto le borse da non farsi sfuggire per la fine dell’estate ma se si vuol davvero fare un investimento nel tempo allora quelle suggerite oggi sono la soluzione giusta. Il budget richiesto non è indifferente ma, come per quasi tutte le cose preziose, poi, ne sarà valsa la pena.

Silvia Zanchi