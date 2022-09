Anticipazioni Beautiful, Una Vita: Aurelio lo fa ancora, non c’è pace ad Acacias

Anticipazioni Beautiful, Una Vita. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dall’11 al 17 settembre 2022!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni settimanali di Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful succederà di tutto. Tra il tradimento di Quinn e Carter alle spalle di Eric, una nuova inquilina per Steffy e Finn e il servizio fotografico di Brooke Logan, ne vedremo delle belle!

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, le storie si concentreranno su tre coppie di personaggi: Quinn e Carter, Finn e Steffy e Brooke e Ridge.

Per quanto riguarda la storia travagliata di Quinn Fuller, la donna è sempre più ad un passo dall’essere scoperta dal marito. Eric infatti, farà una videochiamata all’avvocato Carter proprio nel momento in cui la donna si trova in sua dolce compagnia. E se da un lato questo avvenimento farà dubitare la Fuller per non esporre troppo il Walton, dall’altro Carter è intenzionato a mandare avanti la relazione clandestina alle spalle di Eric.

Sul fronte Finn e Steffy, la coppia è pronta a compiere il grande salto. Ma in realtà, se Finn si dice determinato a portare sull’altare la figlia di Ridge e di Taylor, dall’altro lato la giovane Forrester vorrebbe prima conoscere i genitori di lui. Questa richiesta manderà Finn in preoccupazione. Cosa sta nascondendo?

Allo stesso tempo, Finn e Steffy saranno protagonisti di un atto di beneficenza. Appresa la notizia che la sorella di Zoe, Paris Buckingham si è trasferita da Parigi a Los Angeles che si trova in un albergo, hanno deciso di ospitarla in casa loro.

Nel frattempo Brooke si troverà alle prese con un suo servizio fotografico, che mette in mostra il suo lato da business woman. Negli scatti, la Logan ha voluto con sé anche il marito Ridge!

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti. Ecco cosa succederà negli episodi in onda questa settimana su Canale 5.

Aurelio Quesada sarà sempre più determinato a far portare a termine la gravidanza alla moglie Genoveva Salmeron. Per questo motivo, l’uomo ordinerà al maggiordomo Marcelo di drogare il tè della dark lady per non farla andare ad abortire. Allo stesso modo, il messicano minaccerà il medico Ignacio, per essere stato colpisce ed aver tentato di aiutare la moglie a compiere quel gesto.

Genoveva consegna un messaggio a Valeria, in cui la informa che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio. Questo perché, la donna si sente in gabbia e vuole cercare di vendicarsi anche lei del marito.