Anticipazioni Una Vita, prepariamoci a dire addio ad Acacias

Novità nella programmazione Mediaset per le nostre soap preferite. Ecco come cambierà il palinsesto nell’estate! Cosa succederà ad Una Vita?

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita va in pausa prima della sua “fine”

Nelle settimane calde e afose del nostro agosto tutto all’italiana abbiamo detto addio ad una delle grandi soap del pomeriggio, Una Vita.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita ma prima della grande fine le vicende ambientate ad Acacias 38 si prendono definitivamente una pausa di tre settimane, prima della fine conclusiva della soap.

Non era mai successo fino a questo momento che Una Vita andasse in pausa, anzi al contrario era sempre toccato a Beautiful fare una pausa estiva e fermarsi per i tre mesi estivi. Ed era sempre toccato ad Una Vita prendere il suo posto nella programmazione pomeridiana di Canale 5. Quest’anno è successo esattamente il contrario: dal primo di agosto avremo per qualche settimana i Forrester dalle 13.40 alle 14.35 e poi direttamente Terra amara – la nuova telenovela di grande successo di Canale 5 – e Un altro domani.

Secondo molti punti di vista, questo cambio di programmazione è avvenuta perché anche in Italia, dopo la Spagna, le storie di Genoveva, Felipe, Aurelio, Valeria, Alodia e Ignacio, Azucena e tutti gli altri protagonisti di Una vita stanno arrivando al capolinea.

Difatti restano pochi mesi di programmazione e presumibilmente Mediaset ha pensato bene di non sprecare gli episodi rimanenti in un periodo in cui c’è senz’altro un minore bacino di utenza conservando il gran finale per i mesi autunnali.

Comunque sia, dal 22 agosto Una vita tornerà in onda ripartendo dalla puntata numero 1441.