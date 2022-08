Le bugie di Meghan sui suoi figli: qual è la verità sui loro titoli?

Secondo Meghan Markle i suoi figli non avrebbero ricevuto titoli dalla Famiglia Reale Inglese perché i Royals avevano preso posizione contro di lei.

L’ex attrice fece queste gravissime accuse al principio del 2021, durante l’intervista che lei e Harry rilasciarono a Oprah Winfrey. Il recentissimo libro sulla Duchessa spiega invece come stanno davvero le cose.

Secondo un’antica legge inglese, tutti i figli del Monarca sono Principi alla nascita, insieme al primo figlio del primo figlio del Principe di Galles (nell’attuale famiglia reale si tratta del Principe George, primo figlio del primo figlio di Carlo, cioè William).

Con il tempo quest’antica pratica è stata modificata. Elisabetta II ha stabilito per esempio che anche i suoi altri nipoti avrebbero potuto essere Principi. Solo il Principe Andrea ha accettato (per questo Beatrice ed Eugenia sono Principesse), mentre la Principessa Anna e il Principe Edoardo hanno scelto di non dare ai loro figli titoli nobiliari.

Inoltre, Elisabetta II ha stabilito anche che tutti i nipoti nati dal primogenito del Principe di Galles siano principi dalla nascita. In virtù di questa decisione anche Charlotte e Louis sono principi.

Proprio al fine di non ottenere gli stessi privilegi di Beatrice, Eugenia e dei figli di William, Meghan avrebbe voluto che anche suo figlio Archie ricevesse il titolo di Principe.

Perché Meghan ha mentito sui titoli dei suoi figli? Archie diventerà Principe oppure no?

A quanto pare però Archie non sarebbe mai stato Principe perché Carlo, futuro Re d’Inghilterra, vuole una famiglia reale il più ridotta possibile.

Per questo motivo, non svolgendo compiti da Reali Senior, dal 2012 Beatrice ed Eugenia hanno perso il diritto alle guardie del corpo.

A quanto pare il motivo per cui Meghan voleva a tutti i costi che suo figlio ricevesse il titolo di Principe era legato alla sua sicurezza. Se Archie fosse stato riconosciuto Principe sarebbe stato protetto a spese della Corona. Non ricevendo il titolo i suoi genitori avrebbero dovuto pagare le guardie del corpo per la sua sicurezza.

Secondo Meghan, quindi, il fatto che ad Archie non fosse stato dato alcun titolo simboleggiava la precisa volontà della Corona di non accettare davvero Meghan all’interno della famiglia, facendo sempre sentire lei e i suoi figli dei “reali di serie B”.

In realtà, le cose non stanno esattamente così. Come spiega Tom Bower nel suo libro “Revenge”, Meghan avrebbe solo dovuto aspettare che Carlo fosse Re. A quel punto, essendo ancora in vigore la norma emanata da Elisabetta II, i nipoti del monarca (e quindi anche Archie) sarebbero diventati principi esattamente come lo diventarono Eugenia e Beatrice.

Meghan è ancora convinta che Carlo non avrebbe mai concesso ad Archie il titolo di Principe, quindi lei e Harry si trovavano “bloccati” in una morsa. Da una parte dovevano svolgere tutti i compiti dei Reali Senior, dall’altra non potevano guadagnare soldi tramite iniziative private per pagare la sicurezza dei loro bambini.

Anche per questi motivi, Meghan spinse Harry a lasciare la Famiglia Reale. L’attrice voleva avere la totale libertà di guadagnare soldi propri per proteggere adeguatamente i suoi figli.

Dov’è la verità, quindi? Carlo non avrebbe mai dato ad Archie il titolo di Principe per razzismo (Meghan e Harry hanno accusato la Famiglia Reale anche di questo) oppure, se fosse rimasto all’interno della Famiglia Reale, Archie sarebbe diventato Principe senza problemi?

Non lo sapremo mai, perché Harry e Meghan hanno rinunciato a tutti i loro privilegi!

Quel che è certo è che alla morte di Harry, Archie erediterà il titolo di Duca di Sussex. Questo titolo non potrà essergli tolto. Lili, invece, in quanto secondogenita, non erediterà alcun titolo.