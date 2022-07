Beautiful e Una Vita anticipazioni: due addii clamorosi cambiano tutto?

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi sia in Italia che in America delle nostre soap preferite.

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: grande colpo di scena per Sheila Carter

Anticipazioni dalle prossime puntate in onda in America sul canale CBS di Beautiful che presto vedremo in Italia. Secondo quanto rivelato Sheila Carter compirà un atto estremamente tragico e fuori testa.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in Italia scopriremo nuovi dettagli sulla situazione che riguarda in primo piano Sheila Carter, suo figlio Finn e la nuora Steffy Forrester. Per chi legge già le nostre anticipazioni non sarà una novità, in quanto abbiamo parlato in lungo e in largo della drammatica vicenda. Ma considerato che ben presto lo vedremo sullo schermo televisivo un ripasso non fa mai male a nessuno.

Quindi, secondo le prossime anticipazioni, ben presto vedremo in TV l’evento drammatico e tragico che vedrà John Finnegar, marito di Steffy Forrester e figlio biologico di Sheila Carter colpito mortalmente con due colpi di pistola. Per colpa dell’antipatia fra nuora e suocera (che ha origini ben più antiche).

Infatti, ricostruendo la drammatica situazione che ha portato al triste evento tutto inizierà quando Steffy vieterà alla Carter di avere rapporti con figlio e nipote e tenterà di allontanarla dalla sua vita. A quel punto la Carter presa di collera deciderà di affrontare face to face la figlia di Ridge e deciderà di portare con sé una pistola.

La discussione fra le due diventa sempre più turbolenta. Talmente tanto che Sheila estrae la pistola per colpire Steffy. Ma qui arriva Finn. Il prode dottore decide di mettersi in mezzo per difendere la moglie e purtroppo, rimarrà ferito mortalmente da quella pallottola.

Una Vita, anticipazioni: Aurelio Quesada colpisce ancora e ancora…

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti, soprattutto perché dietro tutto, come sempre, c’è lo zampino del super cattivone messicano Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate in onda, Aurelio metterà nel suo mirino un altro protagonista di Acacias. Stiamo parlando di Ramon Palacios (Juanma Navas), padre del defunto deputato Antonito. L’uomo infatti si troverà in una situazione svantaggiosa. Approfittando del legame che lega Ramon a Fidel Soria (Alejandro Siguenza), Aurelio deciderà di chiedere un aiuto (un riscatto, più che una semplice richiesta) al Palacios.

Aurelio indagherà a fondo il rapporto fra Fidel e Ramon e capirà che i due hanno messo su un’organizzazione contro la legge per torturare o uccidere gli anarchici. A quel punto capendo che i due sono coinvolti nell’assassinio di Fausto Salazar (Aitor Campo), ossia colui che cinque anni prima aveva organizzato l’attentato anarchico nel quartiere, deciderà di sfruttare le loro azioni ai suoi scopi. Come?

Dopo aver consultato la dark lady, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) il Quesada penserà di sfruttare il segreto di Fidel e Ramon per liberarsi per sempre del traditore David Exposito (Aleix Rengel Meca). Chiederà Ramon a casa sua e lo minaccerà di rivelare a tutti quello che ha costruito insieme a Fidel se al posto del silenzio lui non si sbarazzi per sempre di David.