Ecco cosa disse davvero Meghan su Charlotte e perché Kate era disperata

Secondo il gossip reale Meghan Markle fece piangere Kate nei giorni del Royal Wedding: oggi scopriamo finalmente perché.

Fin da quando Meghan entrò ufficialmente nella Royal Family, attraverso il suo fidanzamento con Harry, tutti cominciarono a paragonarla a Kate Middleton. Non si trattò di un errore, soprattutto considerando che Meghan Markle stessa, nel suo vecchio blog, aveva più volte citato la moglie di William con un briciolo di invidia.

Quando però si trattò di organizzare il Royal Wedding che aveva sempre sognato, Meghan Markle decise di passare alle armi pesanti.

L’attrice americana fece di tutto per ottenere una cerimonia su misura dei suoi desideri. Arrivò a chiedere la tiara con smeraldo che era stata promessa alla Principessa Eugenia per il suo matrimonio e a chiedere una prova di un’altra tiara senza aver ricevuto il permesso della Regina.

Anche per quanto riguarda gli abiti delle damigelle Meghan fu estremamente puntigliosa nel decidere ogni più piccolo dettagli dei vestiti che avrebbero indossato le bambine. I bambini, invece, avrebbero indossato una versione in miniatura dell’uniforme della Guardia del Galles, quindi erano al riparo dalle pretese della sposa.

Proprio gli abiti delle damigelle rappresentarono la pietra dello scandalo su cui Kate e Meghan ebbero un “piccolo scontro”. Nemmeno tanto piccolo, considerando che molte fonti riportarono che Kate venne ridotta alle lacrime da un crudele commento di Meghan.

Che cosa disse davvero Meghan Markle per far piangere Kate?

Dal momento che si tratta di gossip estremamente privato, in merito ad avvenimenti che si sono verificati davanti a pochissime persone, è sempre stato molto difficile avere dettagli su quello che disse e fece Meghan Markle in quell’occasione.

Di certo si sapeva, però, che tutto era avvenuto nel giorno in cui le damigelle della sposa stavano provando i loro abitini.

Pare che Meghan avesse fatto un commento poco piacevole sull’orlo del vestitino di Charlotte. Non è stato possibile sapere se la sposa avesse chiesto di allungarlo, di accorciarlo o di modificarlo in qualche altro modo.

Pare però che quel singolo commento fece infuriare moltissimo Kate, la quale scoppiò letteralmente in lacrime (non sappiamo se in privato o proprio durante la prova degli abitini).

Oggi però PDina, una famosa youtuber che si occupa della Famiglia Reale Inglese da diversi anni, ha rivelato un dettaglio in più.

Pare che Meghan abbia affermato che Charlotte non stava bene con il vestitino quanto la figlia di un’amica di Meghan, anche lei nella schiera delle damigelle.

La bambina era più alta e più slanciata (probabilmente anche più grande) rispetto a Charlotte, che all’epoca aveva ancora la tipica fisicità “rotondetta” di una bambina molto piccola.

La bimba in questione si chiama Ivy Mulroney (a destra nella foto, con i capelli scuri) ed è figlia di Jessica, una stylist molto amica di Meghan. All’epoca si disse che Meghan addirittura considera Ivy come una nipotina.

Si trattò di un commento davvero poco carino, che avrebbe potuto creare moltissimi complessi alla piccola Charlotte. Forse proprio per questo Kate si sentì così frustrata da quell’affermazione.

Se Meghan avesse fatto delle affermazioni simili si potrebbe parlare di un episodio gravissimo, quasi di bullismo ai danni di una bambina, ma non ci sono prove concrete per affermare qualcosa di simile.

Di certo però la reputazione di Meghan non gioca a suo favore. Tutti i suoi più stretti collaboratori si trovano a fuggire il più rapidamente possibile dal suo entourage, in alcuni casi licenziandosi da incarichi prestigiosissimi. Tra le altre cose pare che, nei primi giorni di Meghan nella Famiglia Reale, uno dei suoi assistenti venne letteralmente ridotto alle lacrime dalla Duchessa.

Meghan non gli avrebbe nemmeno chiesto scusa, affermando che stavano lavorando e che non era suo compito asciugare le lacrime del suo staff. Le cose sono poi sfociate in una inchiesta per mobbing portata avanti dallo staff interno che gestisce le Risorse Umane della Corona.

Non sappiamo se Meghan è stata effettivamente riconosciuta colpevole. Quel che è certo è che la Corona ha deciso di non rendere pubblici i risultati, forse per ricattare Meghan al momento opportuno!

Tra le vicende più assurde di questo strano giro di gossip c’è il fatto che Meghan Markle ha fornito una versione dei fatti completamente diversa. Nel corso dell’intervista con Oprah Winfrey, all’inizio del 2021, Meghan affermò che si trattava di una mostruosa bugia e che era stata Kate a farla piangere, non viceversa.