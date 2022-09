Se i ladri hanno preso di mira la tua casa te ne accorgi così

Esistono almeno 5 segni che ti faranno capire se i ladri hanno preso di mira la tua casa. Scopri quali sono e come tutelarti.

Il problema dei furti è sempre attuale, viviamo costantemente nella paura che qualcuno entri per un furto con scasso nelle nostre abitazioni. Nonostante l’impianto di sistemi di sicurezza e telecamere tra le più sofisticate, sorvegliare la nostra abitazione è molto difficile, inoltre i ladri non sembrano sentirsi minacciati da questi sistemi di sorveglianza.

Se far desistere un ladro è difficile, prova a capire se un ladro ha intenzione di colpire casa tua. Se ti accadono queste cinque cose, significa che un ladro ti sta osservando e sta aspettando il momento propizio per agire.

Ecco Come capire se un ladro ha intenzione di fare un furto in casa tua

Quelli che stiamo per elencare sono 5 segnali di avvertimento che dovrebbero allertarti sulla possibilità che un ladro abbia preso di mira proprio la tua abitazione, ed evitare che finisca col derubarti dei tuoi oggetti preziosi.

La violazione della nostra casa ovvero del nostro rifugio intimo è una questione delicata. La casa è il nostro porto sicuro e quindi si desidera proteggerla da qualsiasi forma di intrusione. Molti ladri non si sentono scoraggiati dall’installazione di allarmi d’avanguardia o sistemi di sistemi di sorveglianza con telecamere, anzi, hanno imparato come eludere questi sistemi. Nei casi peggiori rapiscono i proprietari di casa affinché siano loro stessi a favorire il loro accesso in casa. Date queste premesse giocare d’anticipo potrebbe risultare essere una carta vincente. L’asso nella manica è quello di capire se la propria casa è diventata il recente bersaglio dei ladri e per capirlo basta osservare questi 5 segni.

5 segni che i I ladri hanno intenzione di derubare la tua casa

Hai notato che qualcuno rovista nella tua spazzatura

Con la raccolta differenziata dei rifiuti tendiamo a mettere i nostri bidoni fuori del cancello di casa in modo che i netturbini al mattino possano ritirare i diversi rifiuti. Se hai notato che questi rifiuti vengono manomessi dovresti essere più vigile. Spesso i ladri rovistano nell’immondizia per avere più informazioni possibili sul tuo conto prima di entrare in casa tua. Nella spazzatura solitamente cercano documenti, corrispondenze, fotocopie delle carte d’identità, estratti conto e qualsiasi altro tipo di informazione utile.

2. Non trovi più il tuo cane

Il nostro fidato amico a quattro zampe rappresenta un problema per il ladro. Il il cane potrebbe abbaiare e quindi attirare l’attenzione degli abitanti di casa o dei vicini, inoltre il ladro potrebbe temere di essere aggredito dal cane se questo è feroce. Per questo motivo i ladri molto spesso commettono il rapimento del cane e fanno in modo di farti pensare che il tuo cane sia semplicemente scappato in modo accidentale.

3. Ti svuotano il serbatoio dell’auto

Se un ladro ha intenzione di far visita a casa tua si assicurerà di seguirti per capire quali sono i tuoi spostamenti e gli orari in cui non ti trovi in casa. Cercheranno di individuare anche il tuo posto di lavoro e i tuoi tempi di permanenza al lavoro e potrebbe capitare che svuotino anche il serbatoio della tua auto. Perché farlo? La risposta è molto semplice, l’intento è quello di ritardare il più possibile il tuo rientro in casa in modo che loro abbiano tutto il tempo necessario per derubarla dei tuoi oggetti preziosi. Se ti capita qualcosa del genere avverti subito i vicini di casa o manda qualcuno a dare un’occhiata.

4. Ti rompono una finestra

Molto spesso quando un ladro ha intenzione di derubare la tua casa si assicurerà che l’abitazione sia vuota. Per farlo solitamente utilizza un metodo molto semplice ovvero quello di lanciare un ciottolo verso una finestra e romperla. Il rumore dei vetri rotti attirerà l’attenzione di chi è in casa, nn alternativa, se la casa è vuota, non susciterà alcun clamore. I ladri a questo punto si sentiranno liberi di entrare e commettere il loro crimine. Per simulare la tua presenza in casa puoi acquistare delle prese intelligenti con timer che si collegano alle prese di casa e che faranno accendere e spegnere la luce in momenti diversi della giornata in modo da dare l’illusione che ci sia qualcuno in casa ad accenderla e spegnerla.

5. Manomettono la tua cassetta postale

Infine i ladri cercheranno di aprire la tua cassetta postale e prenderne il contenuto per la stessa ragione per la quale rovistano nella tua immondizia. La nostra cassetta postale spesso contiene molte informazioni personali utili al ladro che ci riguardano ma non è solo questo il motivo. Una cassetta postale traboccante è la cassetta di una casa nella quale nessuno ritira la posta da diverso tempo e se non lo fa non può significare altro che il proprietario non è in casa. Non c’è niente di più allettante di una casa momentaneamente disabitata per un ladro.