L’autunno è la stagione perfetta per ricominciare, proprio per questo ogni smalto metallizzato può fare la differenza nello stile di ognuno. Scopri qual è il tuo!

La moda e le tendenze affascinano chiunque abbia voglia di valorizzarsi e personalizzare il proprio outfit quotidiano. Come ogni stagione di passaggio l’autunno è l’inizio di tanti progetti, perché segna la fine dell’estate e con essa la voglia di andare avanti verso un futuro ricco di aspettative. Quindi, se vuoi attrarre a te le good vibes del momento approfitta di questo test, ti aiuterà a capire cosa ti piace di più, e avrai qualche consiglio per realizzare in modo pratico e veloce il tuo personal style!

Nello specifico, trattiamo per l’arrivo dell’autunno una particolare tipologia di smalti. Prenderemo in considerazione dei campioni dalle diverse tonalità, tutte però con una texture metallizzata che sappiamo sarà molto in voga.

Partendo da sinistra, la prima manicure che ti presentiamo è un po’ pazza: cinque dita e altrettanti colori, tutti diversi! La particolarità dei diversi smalti color pastello è unita ad una tinta unita senza troppi ghirigori, dato che già di per sé la presenza delle diverse sfumature accese e metallizzate contribuisce a rendere le mani originali. Le forme possono variare, vanno bene però quelle più classiche come la quadrata e l’ovale.

Mentre la seconda opzione è un più graffiante: è uno smalto metallizzato bronzo, questo alterna dei disegni damascati che impreziosiscono la forma. Infatti la prediletta è di solito quella a stiletto, o comunque si tratta di unghie molto lunghe, perché per valorizzare i disegni intricati è necessario avere più spazio. In questo caso, si possono scegliere anche colori come il rosso e l’arancione bruciato, nero e bordeaux.

Le terza ed ultima possibilità di scelta è un mix intrigante e luminoso: smalto verde acqua con un solo dito completamente ricoperto di brillantini, ti sembrerà di avere in mano un gioiello prezioso! I colori luminosi che ricordano il cielo, il mare, e i fiori sono i più adatti. Appunto, il turchese, il blu zaffiro e il lilla sono perfetti. Quanto alla forma è bene mantenere una media lunghezza, ma deve essere squadrata, altrimenti perde di preziosità. La forma e i brillantini ricordano la pietra di un gioiello dalla linee precise.

Sei pronta a scoprire cosa si cela dietro questa scelta? Ecco il risultato del test!

Hai scelto lo smalto per l’autunno? Ecco la verità su di te!

Come ogni test che si rispetti siamo pronti a svelare la tua personalità e a condividere con te delle idee di stile che possono darti qualche spunto per i prossimi acquisti e rendere l’outfit adatto alla tua persona. Non perdere altro tempo, consulta il significato della scelta fatta e come potresti impreziosire di dettagli lo smalto metallizzato scelto!

Se hai scelto la prima manicure, allora sei una nostalgica! Sei una persona che ama vivere in maniera spontanea e personale i momenti più importanti. Nonostante lo smalto scelto sia eccentrico, non prediligi il caos, ma ami dal profondo del tuo cuore l’estate e la brezza marina che porta con sé. Sarà difficile dimenticare le giornate in spiaggia e i colori che assume il mare quando il sole riflette i suoi raggi, e per questo non ti piace la stagione in arrivo. Scegli uno smalto per l’autunno che ti riporta al tuo periodo preferito. Consigli di stile: per rendere più adatta la scelta, potresti giocare sugli accessori. Se ti piacciono questi colori accesi, opta per gioielli con simboli che ricordano l’autunno. Magari sarai quella meno a tema per i colori, ma per gli outfit continuerai ad esprimere energia da vendere!

Mentre se hai optato per la seconda scelta, sei un’anticipatrice di mode! L’autunno ha proprio i colori di questa manicure. Il nero, il rosso e l’arancione bruciato, il bordeaux e il bronzo, sono totalmente in palette. Inoltre, i dettagli damascati aggiungono una nota di charme e fascino a questo stile un po’ misterioso. Sei una persona decisa che sa cosa vuole, ma proprio per questo ami rischiare ma solo quando ti sei davvero libera di esprimere ciò che sei. Ami l’autunno e sei proprio felice in questo periodo dell’anno. Consiglio di stile: la pelle può rendere i tuoi outfit impeccabili, perché sei una persona energica, ma che vuole dare nell’occhio solo quando lo decidi tu. Quindi, questo materiale impreziosirà la tua persona, e soprattutto potrai stare comoda!

Infine, l’ultimo smalto per l’autunno è proprio quello tipico di una principessa chic! Adori manifestare la tua delicatezza con piccoli dettagli, e la manicure in questione è ordinata e preziosa. Come già accennato, la forma squadrata e media, unita a questa texture di smalto, renderà le tue mani delicate ma d’effetto. Non sei ostile all’autunno, perché comunque apprezzi l’aria del momento, ma sei già proiettata ai colori della Primavera, il tuo periodo preferito. Consiglio di stile: puoi comunque scegliere qualche dettaglio che ricordi la tua stagione, delle decolté classiche che riprendono i colori dello smalto o di un blazer renderanno ancora più principesco e fantasioso il tuo stile!