L’ultimo atto dei gieffini condannato dal web: social il rivolta

L’ultimo atto dei gieffini non è stato gradito dal web, i social si scagliano con parole durissime contro i concorrenti: cosa è accaduto

Sono state ore difficili quelle appena trascorse nella casa del GF Vip. Dopo l’ultima puntata di giovedì, le tensioni sono diventate sempre più forti, anche a causa delle dinamiche che si sono innescate dall’inizio del reality. Come accade sempre, il giorno dell’ingresso i vipponi sono felici e sorridenti, mentre varcano la porta rossa con entusiasmo e voglia di rivalsa, magari dopo anni in cui attendevano questa opportunità.

La vita all’interno delle mura, però, si sa, non è facile come potrebbe sembrare da fuori. Ecco perché, quest’anno più che mai, dopo sole due settimane dall’avvio del programma sono già tantissime le questioni che hanno destabilizzato i telespettatori. Una di queste è sicuramente il comportamento di Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam è entrato in casa con una gioia non inferiore a quella degli altri, lanciandosi ben presto con giocosità nel discusso corteggiamento di Pamela Prati.

Col passare dei giorni, però, probabilmente sentendo anche un astio crescente da parte dei compagni, che lo hanno per la maggioranza nominato, ha iniziato a manifestare un profondo malessere emotivo. Il vippone non ha fatto mistero di soffrire di disturbi mentali, probabilmente in fase di guarigione fuori dalla casa ma acutizzatisi poi nuovamente all’interno del reality. Nell’ultima puntata l’argomento è stato affrontato dal conduttore, che ha garantito che si sarebbero svolte tutte le verifiche del caso. Nel frattempo la situazione è degenerata.

Marco Bellavia abbandona la casa, il web si unisce in un grido unico al “bullismo”

Nella giornata di ieri Marco Bellavia ha abbandonato la casa definitivamente, come si legge nel comunicato ufficiale giunto dalla produzione. Nonostante le sue svariate manifestazioni di bisogno di supporto, anche con una chiacchierata, da parte dei compagni per superare i suoi disagi, il vippone non ha retto alla pressione. La reazione del web alla notizia è stata unanime e a dir poco scioccante: un muro intero di proteste si sono sollevate sui social al suono dell’hashtag “#IostoconMarcoBellavia“.

I più famosi blogger e magazine hanno espresso un disprezzo non celato nei confronti dell’atteggiamento degli inquilini della casa quasi al completo, congiunti nel respingere e zittire con scherni ed insulti il malessere psicologico di Marco Bellavia, in quello che è stato definito un vero e proprio “bullismo”. “Marco Bellavia è stato portato a lasciare la casa del GF Vip! Se succede qualcosa a quest’uomo il 99% dei concorrenti deve sentirsi in colpa per averlo DERISO, UMILIATO e BULLIZZATO su una questione molto grave come la depressione!“, scrive Amedeo Venza.

E ancora, un’immagine con una serie di emoticon molto chiare di disgusto compare sul profilo di Deianira Marzano, che fa notare: “I concorrenti del GF Vip ora che Marco è uscito si sono fatti la foto di gruppo“. Insomma un plebiscito generale che decreta il comportamento dei vipponi in questo senso un pessimo esempio di vita e di televisione. Non resta che attendere la puntata di lunedì per comprendere come Alfonso Signorini, molto sensibile alla tematica, affronterà quanto accaduto.