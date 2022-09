Uomini e Donne, Maria senza pietà: mai successo prima nella storia del programma

A uomini e Donne le cose si stanno facendo difficili per il famoso cavaliere. Maria per la prima volta si sbilancia e lo insulta davanti a tutti

Pare che Riccardo Guarnieri sia sempre più isolato all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo il naufragio della storia d’amore con Ida Platano (lui aveva provato a riconquistarla durante l’estate, ma senza ottenere successo), Riccardo è parso molto interessato alla nuova tronista Federica. Ma sembra che abbia di recente fatto un passo indietro…

Guarnieri ha iniziato da un po’ di tempo a corteggiare Federica, e le ha anche chiesto di ballare insieme a lui. Proprio per quest’ultimo motivo ha discusso con Fabio, l’altro affascinante corteggiatore. L’interesse di Guarnieri verso Federica non è piaciuto affatto inizialmente a Ida Platano, che è apparsa davvero freddissima. Ormai è noto, infatti, che la celebre dama (che ha di recente detto una frase spiazzante al suo ex) sia molto gelosa dei suoi ex, come se non volesse vederli insieme ad altre donne. A interrompere i sogni d’amore di Riccardo, però, stavolta non è stata Ida ma la stesa Maria De Filippi!

Riccardo Guarnieri messo alle strette da Maria: sembra avere tutti contro

Dopo la richiesta di Riccardo di poter ufficialmente corteggiare Federica, Maria (che ha di recente mostrato il suo fisico mozzafiato) gli ha fatto notare che per poterla corteggiare Riccardo dovrebbe sedersi tra i giovani corteggiatori, rischiando l’eliminazione. Questo fatto avrebbe subito spento le speranze del bel corteggiatore.

Il comportamento poco lineare e trasparente di Riccardo ha indispettito molte persone nello studio di Uomini e Donne, tra cui Tina Cipollari, che gli ha urlato: “Tu hai proprio toccato il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento”. A rincarare la dose ci ha pensato Armando Incarnato, che gli ha intimato di alzarsi e tornarsene a casa. “Io sono passato con persone che mi piacevano realmente. Tu pur di stare al centro dell’attenzione vai da lei”, accusa che ha avuto un grande appoggio anche da parte del pubblico. “Non ha le p…e”, ha dichiarato Gianni Sperti.

Invece di moderare gli attacchi a Riccardo, Maria gli ha tranquillamente riso in faccia. “Che fai Riccardo, rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare?” lo ha sbeffeggiato. Persino Ida sembra non essere più nemmeno lontanamente gelosa dell’uomo, tanto fa averlo spinto a rischiare di sedersi tra i corteggiatori. Insomma, un momento davvero difficile per i povero Guarnieri…