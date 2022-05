Ida Platano e quella frase detta a Riccardo Guarnieri che spiazza

Ida Platano scatena il caos a Uomini e donne con una frase che manda in crisi Riuccardo Guarnieri e fa infuriare Tina Cipollari.

Ida Platano spiazza tutti lasciandosi andare ad una dichiarazione che manda in crisi Riccardo Guarnieri. Ida e Riccardo, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e donne, hanno avuto una storia durante la quale hanno affrontati vari alti e bassi fino all’addio definitivo. Il ritorno in trasmissione di Riccardo, tuttavia, ha rimesso tutto in discussione.

Sin dalla prima puntata di Uomini e donne in cui Riccardo è tornato in studio, Ida non ha nascosto di essersi emozionata nel rivederlo dopo tanto tempo. Puntata dopo puntata, i due si sono confrontati più volte e la dama del trono over ha ammesso di non riuscire a vedere in Riccardo un amico. Decisa a non avere rimpianti, la Platano si è così lasciata andare ad una frase che ha spiazzato il pubblico, Tina Cipollari e lo stesso Riccardo.

Ida Platano spiazza Riccardo Guarnieri: la frase che nessuno si aspettava

Ida Platano, dopo aver fatto sognare i fan con una foto, ha spiazzato il parterre del trono over, i telespettatori e Maria De Filippi con una frase che ha mandato in crisi il cavaliere pugliese. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso di una delle ultime registrazioni del dating show di canale 5, ha accusato Riccardo di non salutarla più. Nello studio, poi, le note della canzone di Diodato “Fai rumore”, hanno fatto piangere Riccardo che ha lasciato lo studio rincorso da Ida.

Rientrati in studio, Guarnieri ha raccontato di essersi lasciato andare alle lacrime perchè quella canzone gli ha ricordato il momento in cui aveva chiesto a Ida di sposarlo. La Platano ha così chiuso con Marco, il ragazzo con cui stava uscendo svelando di aver detto a Riccardo la frase “Non è mai troppo tardi”. Parole che hanno mandato in crisi Riccardo con cui c’è stato un litigio.

Dopo un durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Tina Cipollari che è sempre stata sicura dei sentimenti che ancora provano l’uno per l’altra, Ida e Riccardo hanno deciso di darsi un’altra possibilità uscendo insieme per un chiarimento definitivo. Come andrà a finire?