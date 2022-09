Test moda, quale cintura preferisci? Dimmi quale scegli e ti dirò il tuo stile!

La cintura è un capo di moda che può fare la differenza, anche in un test! Dimmi quale scegli e svelerò alcuni dettagli sul tuo stile e come valorizzarti.

Ti piace indossare la cintura oppure la metti solo per funzionalità? Cara amica, la situazione cambia se lo fai per non restare in mutande, oppure per darti quel tocco in più che ti fa sentire al massimo. La scelta dei dettagli può dire molto su una persona, soprattutto è possibile anche analizzarsi per capire quale possa essere l’outfit più adatto e pronta a valorizzare la propria persona. Puoi anche scegliere più di un’opzione, da lì potrai trarre le somme delle tue caratteristiche dominanti.

Quando affrontiamo un test di moda non dobbiamo sentirci sotto pressione, perché in fondo quando indossiamo dei vestiti che ci rappresentano viviamo spesso dei disagi. Attenzione, non accade sempre, ma buona parte delle volte succede che ci immaginiamo cosa possano pensare gli altri di noi.

Ebbene, anche un capo come una cintura rientra in questa categoria. La ragione? Ti è capitato di chiedere a te stessa se non indossandola ti avessero potuto vedere le mutande? Ebbene, c’è chi vive con superficialità questa possibilità, e chi invece come una tragedia.

Sia nell’uno che nell’altro caso, non c’è meglio o peggio, semplicemente ci sono modi e modi di affrontare una “funzionalità” oppure vivere questa decisione come un dettaglio di stile.

L’importante è che ogni volta che tu ti guardi allo specchio ritrovi la persona che desideri di essere. Se non accade, forse starai sbagliando qualcosa, ma non temere perché la chiave giusta la si può trovare, devi soltanto “leggerla” tra le righe della tua persona!

Scegli una di queste opzioni sulla base del seguente quesito: quale cintura indossi con maggior disinvoltura?

A- una total black, questa categoria è a parte rispetto alle altre a tinta unita. La ragione sta nel fatto che il nero non è un colore, ma l’emblema di uno stile forte!

B- una tinta unita, qui possiamo sbizzarrirci con i colori. Chi ne possiede una color cammello, è probabile che osi anche con una bianca, oppure con colori pastello.

C- una firmata o con disegni, in ogni caso un prodotto diverso dai precedenti perché arricchito con dettagli fini, o anche più maestosi ed evidenti.

Allora, in quale gruppo rientri? Ovviamente, il test non è finito qui, perché c’è molto da scoprire sul tuo conto.

La cintura parla, risultato del test di moda!

Arrivati a questo punto non ti riveliamo il risultato, ma ti poniamo un’altra domanda. Il quesito è il seguente: perché indossi la cintura? Ecco che qui il test di moda assume un’altra piega. Abbiamo unito stile e funzionalità, due facce della stessa medaglia ma che suggeriscono molto di te. Scegli una di queste opzioni: A- mi identifica, è un’accessorio di cui non posso fare a meno; B- i dettagli fanno la differenza; C- senza resto in mutande!

Ognuno ha uno stile unico, e se vuoi cambiarlo oppure ti rendi conto che quello che sfrutti nel quotidiano non ti appartiene, non temere: puoi imparare ad esprimere a valorizzare la tua personalità!

L’individualità non è così facile da definire. C’è chi già in età adolescenziale che riesce a trovare il proprio stile, e chi invece lo matura solo quando è una giovane adulta. La questione però anche quando si è più grandi si complica, poiché crescendo si hanno altre priorità, oppure si possono vivere crisi e fasi diverse dall’adolescenza.

Inoltre, come se non bastasse, si vivono delle fasi della vita in cui si cambia, si torna come si era prima, oppure si modificano totalmente gli interessi e questi si riflettono sul modo di vestire e creare gli outfit.

Non c’è nulla di male, è la vita in fondo. Questa è fatta di alti, bassi e inframezzi difficili da decifrare, ma che ci sono, e a volte fanno la differenza, come la nostra amica cintura.

Se hai risposto più o meno così A/A- A/B- A/C, sei una persona che ama il comfort e il proprio stile, il quale oscilla dalla definizione perfetta alla semplice e pure funzionalità. Ti piace curare lo stile, ma non lo fai in maniera maniacale, quello che hai e fai ti basta per condivide il tuo animo forte ed energico con il prossimo. Una cosa è certa, il nero è il tuo stile, e quando becchi la cintura perfetta con la maggior parte dei tuoi capi, hai fatto bingo! Consiglio: potresti provare ad osare con una cintura dai toni scuri che ricordano l’autunno. E’ un ottimo modo per sperimentare!

Invece, se la formula è questa B/A- B/B- B/C, sei un tipino davvero particolare, ami i colori e li sfrutti il più possibile! Dal test di moda e dalla scelta della cintura risulti essere stravagante, ma non per questo fissata con questo capo. Ti accade spesso di giocare con i colori, oppure di trovare inaspettatamente una cintura particolarissima, diversa dalle solite, magari anche con tanti dettagli, la compri senza pensarci due volte. Consiglio: in questo caso non dovrai cambiare le tue energie, ma puoi optare per toni neutri, anche questi possono farti fare la differenza in mezzo alla gente.

Infine, se nello scegliere hai finito per avere questo quadro: C/A- C/B- C/C, sei la persona più raffinata del gruppo, non c’è che dire! Faresti le file per acquistare un capo all’ultima moda, e la cintura è un tratto fine e distintivo. Non importa se farai tardi, l’obiettivo è essere impeccabile: il tuo stile è inconfondibile e te ne intendi! Consiglio: ricorda che le marche e i brand vanno apprezzati, ma anche al mercatino dell’usato si possono trovare prodotti interessati. Allarga i tuoi orizzonti, vedrai che outfit alternativi.

Allora, che ne dici, ti è piaciuto il test di moda del giorno che ti abbiamo somministrato? La cintura è un must have, ce ne sono a bizzeffe. Anche i materiali fanno la differenza, nel prossimo studio della personalità affronteremo altri dettagli interessanti, non perderli!