Addio WC incrostato: lasciala dentro tutta la notte, la mattina resterai di stucco!

Se vuoi sapere come pulire il tuo wc, eliminando anche lo sporco incrostato, gli aloni ed il calcare, sappi che esiste un metodo infallibile che di sicuro non ti aspetteresti mai. Ecco qual è.

Quante volte noti che il tuo wc è sporco e, per quanto provi a pulirlo, rimane tale?

Capita spessissimo, considerando che soprattutto il water dovrebbe essere sempre super pulito (per ovvi motivi).

In caso contrario, potrebbero diffondersi germi, batteri, sporco, che si accumulerebbe, formerebbe aloni e sarebbe poi difficilissimo da eliminare.

A volte comunque capita che, per quanto ci ostiniamo a pulire il nostro wc quotidianamente, questo resti comunque sempre incrostato: lo sporco spesso può essere più ostinato di noi.

Per non spendere un capitale in detersivi – tra l’altro altamente inquinanti – c’è una soluzione economica: esiste un metodo infallibile per pulire il wc. Ma attenzione: non immaginerai mai cosa dovrai usare.

Ecco come pulire il wc rimuovendo anche lo sporco incrostato

Esiste un metodo davvero infallibile per pulire il wc, anche quando è molto incrostato: dovrai semplicemente usare un prodotto che quasi sicuramente avrai in casa, ma che in genere userai sicuramente per un altro scopo.

Di cosa si tratta? Della pastiglia per lavastoviglie. Ebbene sì, tra i vari compiti a cui assolve, c’è anche questo: rimuove lo sporco che sembra impossibile da eliminare.

Come usarla? Ti basta inserirla la sera nel water e lasciarla agire per tutta la notte. La mattina successiva noterai che sporco, aloni e calcare saranno completamente eliminati.

Inoltre, se dovessi sentire un cattivo odore provenire dai tubi di scarico, niente paura: la pastiglia per lavastoviglie eliminerà anche questo.

Perché ciò avvenga, dovrai far scaldare sul fuoco in una pentola 1,5 litri di acqua. Quando questa sarà arrivata ad ebollizione, poi, dovrai semplicemente inserire al suo interno la pastiglia, farla sciogliere e versarla direttamente nei tubi. Se non dovesse bastare, prova ad inserire anche un po’ di aceto bianco.

Esistono comunque anche altri metodi per pulire il wc a bassissimo costo. Uno molto efficace per rimuovere tutte le incrostazioni è il bicarbonato mischiato all’aceto bianco (da diluire in un po’ di acqua).

Puoi anche decidere di far bollire il tutto in pentola: in questo modo il mix sarà ancora più potente.

In ogni caso, ti basterà lasciar agire il tutto per circa mezz’ora e poi tirare lo sciacquone.

In alternativa, puoi anche usare l’acido citrico. Come? Inserendone un po’ in un bicchiere insieme a del detersivo per i piatti. Dovrai semplicemente lasciarlo per qualche minuto nel wc e potrai usarlo anche ogni giorno se ne hai bisogno.

E ancora, un rimedio infallibile per pulire il wc ed eliminare completamente lo sporco incrostato è la Coca Cola. Ti basterà farla agire per qualche ora e tirare lo sciacquone. Anche in questo caso potrai decidere di riscaldarla, senza però farla bollire.

E ancora, una soluzione completamente naturale è costituita da acqua calda e sale, ma sappi che questa sarà adatta al coperchio e alla seduta, mentre per tutte le parti in plastica, sarebbe opportuno passare semplicemente un panno inumidito con questo mix.

Se vuoi pulire il forno incrostato, sappi che esiste un rimedio rivoluzionario anche per questo.

In ogni caso, con questi semplicissimi consigli, anche pulire il wc sarà davvero facilissimo.