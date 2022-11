Sei a dieta? Non serve rinunciare al dolce, questi sono gustosi e dietetici

L’impasto dei muffin light allo yogurt è dolce al punto giusto ma senza nessun pentimento. E sono anche molto facili da preparare

Mangiare un dolce senza pentirsi per averlo fatto? Semplice, basta preparare del muffin light allo yogurt. Uno a colazione un altro a merenda, uno per la pausa prima di pranzo dei nostro figli a scuola e in poco tempo finiranno tutti.

Ci servono farina di grano e zucchero integrale, yogurt bianco magro (oppure yogurt greco) e uova, olio di semi e lievito, più la scorza di un limone per dare un po’ di profumo. Ingredienti che tutti abbiamo in casa, per un dolcetto senza pentimenti

Muffin light allo yogurt, perché non congelarli?

I muffin light allo yogurt possono essere conservati fino ad un massimo di 3 giorni sotto una campana di vetro. E non è tutto, perché sono buoni anche da congelare, uno ad uno, nei sacchettini gelo.

Ingredienti per 12 muffin:

250 di yogurt bianco magro

180 g di farina 00

160 g di zucchero integrale

4 uova medie

80 ml olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 limone

1 pizzico di sale

Preparazione: muffin

Teniamo subito a portata di mano le fruste elettriche e una terrina. Poi cominciamo a versare le uova intere e lo zucchero integrale e montiamo a velocità media fino ad ottenere una consistenza spumosa. Una decina di minuti e il risultato sarà ottimale.

Poi aggiungiamo anche un pizzico di sale, l’olio di semi e la scorza grattugiata di 1 limone non trattato. Per ultimo uniamo lo yogurt, una cucchiaiata per volta e continuiamo a montare l’impasto fino a quando non sarà ben amalgamato.

In un’altra ciotola setacciamo insieme il lievito con la farina. Poi incorporiamo le polveri con il resto dell’impasto e mescoliamo con una spatola in silicone facendo movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

La base dei nostri muffin light è pronta. Trasferiamola in una sac-à-poche senza bocchetta e poi ritagliamo 12 quadrati di carta forno rivestendo uno stampo da 12 muffin, oppure 2 da 6 se sono più piccoli. Poi versiamo il composto fino ad arrivare poco sotto il bordo dello stampo.

Dopo aver riempito tutti gli stampini, cuociamo in forno statico preriscaldato a 180°, usando il ripiano medio per 25 minuti, o comunque fino a quando saranno leggermente dorati in superficie. Quando i muffin light allo yogurt sono pronti, aspettiamo che siano tiepidi prima di tirarli fuori e sformali, per non rovinarli. Sono buoni così, oppure con una leggera spolverata di zucchero a velo in superficie.