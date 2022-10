Questo è lo yogurt indicato per la dieta, gli altri non ti faranno perdere peso

Scopri quale yogurt scegliere per seguire la dieta nel modo giusto. Una volta che avrai imparato a riconoscerlo perdere peso sarà molto più semplice.

Quando si è a dieta, uno degli alimenti che viene consigliato con maggior frequenza è senza alcun dubbio lo yogurt. Si tratta infatti di un prodotto solitamente magro, a base di ingredienti sani e che oltre a saziare si rivela scarso in grasso e ricco in gusto.

Sebbene ad un primo guardo, la moltitudine di opzioni disponibile possa sembrare un invito a nozze, doversi barcamenare tra marchi e gusti diversi può risultare difficile. E lo è maggiormente se ciò a cui si mira è uno yogurt che, oltre ad essere buono, sia anche sano e piacevole da gustare. Come fare, quindi? Per fortuna ci sono delle regole di base che una volta acquisite possono aiutare a trovare lo yogurt giusto. E cioè quello più indicato per seguire al meglio la dieta.

A ciò si aggiunge anche la possibilità di sceglierne uno basico a cui aggiungere i giusti ingredienti una volta a casa. Procediamo con ordine, però, e vediamo insieme qual è il miglior yogurt da scegliere e quali combinazioni (come ad esempio le marmellate light) sono più adatte per impreziosirli.

Come scegliere lo yogurt giusto per perdere peso

La prima cosa da fare per avere la certezza di scegliere lo yogurt giusto è quella di controllarne sempre l’etichetta. Le diciture riportate sulla confezione, infatti, sono per lo più ingannevoli e volte a spingere all’acquisto. Per essere certi di avere a che fare con un prodotto sicuro per la dieta e, sopratutto, sano è importante valutarne prima di tutto gli ingredienti. Questi dovranno essere pochi e non contenre additivi o sostanze aggiunte.

Inoltre ci dovranno essere più proteine che carboidrati e gli zuccheri non dovrebbero mai superare i 7 grammi per 100 g di prodotto. Una volta compreso questo punto sarà facile notare come la maggior parte degli yogurt alla frutta o con altri ingredienti golosi siano effettivamente da scartare.

Lo stesso si può dire anche per quelli che pur riportando la dicitura “light” sull’etichetta sono ricchi di zuccheri che seppur provenienti da dolcificanti non fanno affatto bene alla salute. Ecco, quindi, che la scelta si restringe sempre più a yogurt magri e senza zucchero. Questi sono solitamente adatti ad essere consumati da soli o con una manciata di frutta secca e tutto perché, proprio come un bicchiere di latte, sono già bilanciati in carboidrati e grassi.

Se il tuo desiderio è quello di uno yogurt ricco e magari con frutta, puoi però trovare una soluzione diversa. Si tratta dello yogurt greco (sempre magro e senza zucchero) che risulta maggiormente ricco in proteine. Scegliendolo, ti basterà aggiungervi frutta fresca e secca o della marmellata o confettura di frutta fatta in casa per poter godere di un prodotto goloso come e più di quelli che trovi normalmente in giro ma al contempo in grado di aiutarti a saziarti e a perdere peso.

Uno yogurt che amerai gustare in modi diversi e che si rivela utile anche per arricchire dolci di ogni tipo e per rendere più soffici torte, plumcake e persino pancake. Una volta provato ti accorgerai di come sia buono ed in grado di saziarti senza appesantirti. E tutto offrendoti un’opzione davvero valida per la tua dieta.

Riassumendo, quindi, lo yogurt giusto per la tua dieta è quello magro e senza zucchero. Yogurt che dovrà essere rigorosamente bianco e senza alcuna aggiunta. In questa versione troverai sia lo yogurt “normale” che quello greco e quello di kefir. Tutti e tre si rivelano ottimi e potranno entrare a far parte dei tuoi spuntini, rappresentando anche una buona base per la prima colazione.