Pamela Prati, addio Caltagirone: l’uomo che le ha ridato davvero il sorriso

Pamela Prati si è lasciata definitivamente alle spalle l’affaire Mark Caltagirone: dopo la storia che le ha spezzato il cuore, l’ex gieffina volta pagina e ritrova davvero l’amore, le sue parole.

Nessuno si sarebbe aspettato che il percorso di Pamela Prati all’interno della nuova edizione di GF Vip avrebbe preso questa piega. La soubrette del Bagaglino è entrata sulla scia della sua precedente partecipazione, quella in cui uscì dalla porta rossa a causa di un’espulsione, al grido di “Chiamatemi un taxi!”. Gli anni di battaglie legali e querele tra lei e Mediaset, sono stati messi da parte per questa nuova opportunità, che da subito si è presentata come l’occasione di “redimersi” dal suo ruolo da diva intrattabile e farsi conoscere in una luce diversa.

In effetti è proprio quello che è accaduto. Dapprima, grazie al contributo del suo avvocato, è stato trattato più volte il caso Mark Caltagirone, che aveva lasciato nella curiosità i telespettatori per mesi. Alcuni tasselli sono emersi tra le ricostruzioni della Prati e dell’ex amica e manager Pamela Perricciolo, mentre la sua versione sull’estraneità ai fatti è stata praticamente accolta da tutti.

L’esperienza di quest’anno però, è servita principalmente da vera e propria rivalsa personale. La vippona, seppur entrata in un clima di grande mondanità e con collier al collo che riportavano la scritta “DIVA”, nel corso del tempo si è lasciata andare, mostrandosi a cuore aperto con i compagni di casa, che si sono fortemente affezionati a lei. Ma il vero traguardo è che, dopo anni di dolore, la Prati sembra aver ritrovato davvero il sorriso, tornando a provare quelle emozioni fresche e intense che tanto desiderava e che la spinsero nel tunnel Caltagirone. A confermarlo è stata proprio lei.

“Grazie a te”, le dolci parole di Pamela Prati per il suo uomo dopo il GF Vip

Durante quei pochi giorni in cui Marco Bellavia è stato all’interno della casa, è emerso subito agli occhi di tutti che tra i due ci fosse un feeling speciale. L’ex volto di Bim Bum Bam non ha mai fatto mistero di essere fortemente affascinato da lei, tanto da averla contattata in passato su Instagram. Poi, però, i fatti che hanno portato all’abbandono del vippone l’avevano lievemente allontanata. Durante i successivi incontri, la gieffina ha spiegato di non aver compreso il suo dolore, che tra l’altro anche lei ha vissuto più volte in passato. Eppure, in qualche modo, la loro delicatezza d’animo li ha uniti anche a distanza.

Il sentimento nascente tra i due e la voglia di conoscersi al di fuori delle telecamere, nonostante la bufera che ha avvolto Marco dopo l’uscita, si è fatta sempre più forte mentre ancora Pamela era all’interno della casa. Quando il televoto ha decretato la sua eliminazione, dunque, uno dei primi pensieri era sicuramente la possibilità di riabbracciare il suo Marco Bellavia, che la attendeva a braccia aperte promettendole delle uscite romantiche. La voglia d’amore è definitivamente nata nella showgirl, che una volta giunta in studio è corsa dal vippone regalandogli un bellissimo e spontaneo bacio, che ha emozionato il pubblico intero.

Una volta tornata sui social, la Prati si è lasciata andare ad un lungo post, in cui ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e Alfonso Signorini, che l’ha accompagnata in un “percorso difficile“. “Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova“. Un nuovo capitolo che, come lei stessa fa comprendere, inizia proprio dall’amore. La dedica più bella, infatti è proprio per Bellavia, ritratto nella foto insieme a lei come se fosse ormai legato da un filo indissolubile. “Grazie a te, Bellavia. I miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo“, ha concluso per la gioia dei fan.