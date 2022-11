Marco Bellavia, molestie alle vippone nella casa del GF Vip? La risposta spiazza

Marco Bellavia finisce nel polverone delle accuse di molestie da parte di due vippone della casa: adesso le sue repliche spiazzano.

Mentre si inizia a respirare una nuova aria all’interno delle mura del GF Vip grazie ai nuovissimi ingressi, questa edizione resta comunque segnata dal caso mediatico più potente degli ultimi tempi: quello di Marco Bellavia. Il reality show è finito all’interno di un vero e proprio ciclone, che si è sollevato quando l’ex volto di Bim Bum Bam ha iniziato a mostrare segni di sofferenza emotiva evidente all’interno del programma.

A scandalizzare il popolo italiano intero è stato sicuramente il comportamento dei coinquilini, che hanno dimostrato indifferenza a questa problematica così palese quanto delicata, fino a spingerlo ad abbandonare il gioco. Se ne è parlato tantissimo e Bellavia, nel frattempo, è tornato a sorridere, facendo anche le sue comparse in trasmissione e in altri talk show di approfondimento.

Nel suo primo ritorno in studio, però, ad affrettarsi a chiedere scusa in lacrime al vippone ci sono stati proprio coloro che pubblico e produzione hanno “condannato” con l’eliminazione, ossia Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e Gegia.

Anche quest’ultima infatti, ha “implorato” un abbraccio di pace, mentre in realtà nel frattempo ha fatto circolare voci su delle possibili molestie ricevute dal gieffino durante la loro convivenza. Ad aggiungersi anche Cristina Quaranta, che ha fatto riferimenti a comportamenti non adeguati di Marco. Ma dove sta la verità? Ora arriva la sua risposta.

“Ve lo giuro”, Bellavia chiede scusa ma cade nello scivolone

Le illazioni di Gegia e Cristina Quaranta sui possibili comportamenti molesti di Marco Bellavia nella casa sono state riportate proprio a lui durante una recente intervista a Casa Chi, talk show di approfondimento del giornale di Signorini. Il vippone ha avuto modo così di commentare le affermazioni pesanti, facendo però notare un certo smarrimento. “Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, mi querelino”, ha detto Bellavia.

É facile comprendere che durante quei giorni il gieffino non fosse nel pieno della sua lucidità, ma le sue parole gettano comunque un velo di dubbio. “Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male“, ha aggiunto ancora. “La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra”, ha spiegato Marco raccontando che la mancanza di sonno gli aveva annebbiato la mente.

Un altro scivolone in cui è finito parlando dell’argomento è stato poi un giudizio estetico sulle due ex coinquiline. “Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo“, ha affondato Bellavia, il cui cuore è sempre stato rapito dalla bella Pamela. Anche nell’ultima puntata il vippone ha provato un grande moto di emozione quando la Prati ha affermato che lo vorrebbe in casa a dormire con lei. Marco si è detto pronto a fare le valigie e rientrare.