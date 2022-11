Rimuovi il grasso dalle stoviglie con questo trucco, funziona davvero

Rimuovi il grasso dalle stoviglie con un trucco a dir poco perfetto: è un vero affare! Risparmi sia in termini di fatica che di denaro, che aspetti?

A volte basta un pizzico di fantasia per rendersi conto che la tua casa può essere rimessa in ordine e diventare impeccabile con piccoli gesti. La rivoluzione del pulito include diverse zone e ambiti della casa, oggi tratteremo la cucina. Quando si menziona lo spazio per cucinare e preparare prelibatezza, a volte ci si dimentica che il grasso è tra le macchie più ostinate perché oleose e puzzolenti. Non basta lo sgrassatore ed il detersivo, ci vuole un trucco da maestri per eliminarlo una volta per tutte.

Sarebbe più adatto lavare subito pentole e padelle, ma non sempre è la cosa più facile da fare. Ci sono così tante incombenze che spesso si finisce per farlo in tarda serata o peggio l’indomani. Non siamo dei robot indistruttibili, le energie dopo una giornata di fatiche possono venire meno a tutti.

Così, se vuoi trovare un valido rimedio per ottenere il massimo risultato con i minor sprechi, iniziamo a consigliarti uno strumento che va a braccetto sia con il pulito che con la giusta quantità di prodotto utilizzato. Non viene spesso menzionato, ma può essere la chiave per avere una cucina più sistemata e sapere qual è la giusta proporzione di sapone da utilizzare.

Possiedi dei dispenser che erogano il sapone? Ebbene, questi sono una valida soluzione. Perché spesso non te en accorgi, ma utilizzi troppo prodotto. Infatti, è un grandissimo errore quello di applicare direttamente il detersivo sulla spugna o sulle stoviglie.

In questo modo, non solo non rimuovi in maniera adatta la sporcizia, ma finisci addirittura per sprecare un’enorme quantità di prodotto. Il sapone si accumula, e va via solo dopo aver utilizzato tanta acqua.

Quindi, tenendo conto di questi accorgimenti, forse non ne eri a conoscenza oppure non ci facevi caso, puoi optare per una miscela fai da te potente.

Rimuovi con un gesto il grasso dalle stoviglie, che trucco!

Il grasso dalle stoviglie è qualcosa di fastidioso, specialmente dopo che le hai lavate. Sapere che rimangono unte nonostante il lavaggio, fa innervosire parecchio. Così, dopo aver imparato a dosare i prodotti, è il caso di scegliere quelli adatti all’ottenimento del risultato. Non hai bisogno di ingredienti costosi, tutto quello che ti serve è a poco prezzo.

Le stoviglie si lavano con poco, perché i prodotti che dovrai acquistare sono perlopiù quelli che assorbono il grasso e tutte le altre sporcizie. Quindi, il trucco sta nell’adoperare degli ingredienti che siano in grado, come delle spugne, di contenere succhi, gas e residui di cibo, senza per forza dover inquinare le acque nelle quali defluiscono gli scarichi delle case.

Prima di applicare la lozione potente, devi compiere un gesto che spesso passa inosservato. Questo è davvero molto importante e fa la differenza per eliminare il grasso. Se non lo attui, tutto il resto sarà vano. Hai del bicarbonato di sodio in casa? Spolvera la polverina bianca sulle macchie e zone interessate, e lascia agire per almeno 5 minuti, se di più è meglio. Poi risciacqua con acqua tiepida, e passa alla fase successiva.

Ci sono dei prodotti che hanno insieme le tre azioni richieste: igienizzanti, profumanti e sgrassanti. Questi li trovi comunemente in qualsiasi negozietto o supermercato, e li puoi riutilizzare in tanti modi. Prendi un dispenser, puoi già mettere tutto al suo interno, e ci applichi, sempre considerando le proporzioni, 400 ml d’acqua.

In seguito, dovrai spremerci il succo di tre limoni e aggiungerci 100 ml di aceto di vino bianco e 200 g di sale grosso. Puoi anche mettere delle scagliette di Sapone di Marsiglia. Quest’ultimo è un alleato del pulito che lo ritrovi in tante situazioni. In questo caso è facoltativo, ma è senza dubbio uno di quei prodotti che in casa non può mai mancare.

Così, una volta messi insieme tutti gli ingredienti, si mescola, e sono pronti all’uso. C’è chi preferisce un’azione pulente ancora più potente. Si può aggiungere un cucchiaio di Soda Solvay. In questo modo la miscela sarà più forte, attenta a non farti finire negli occhi gli ingredienti, possono essere molto pericolosi.

Messe insieme queste fasi, vedrai che il grasso verrà rimosso dalle stoviglie. Non ti affaticherai a rilevare gli oggetti unti e bisunti, e tutto ciò non è fonte d’inquinamento. Che aspetti? Inizia a compiere queste astuzie e più nessuna macchia sarà un problema, anzi sarà un vero gioco da ragazzi!