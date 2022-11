Loredana Lecciso, è guerra con Romina: la compagna di Al Bano pronta a chiedere i danni

Loredana Lecciso è pronta a continuare la guerra con Romina Power. La compagna di Al Bano Carrisi sarebbe pronta a chiederle i danni.

Loredana Lecciso sembrerebbe essere arrivata al limite. Che tra lei è l’ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, non scorresse buon sangue non è di certo un mistero. Le due donne, nonostante la showgirl sia entrata nella vita del cantante molti anni dopo la fine del matrimonio, non sono mai andate d’accordo e i motivi di tale antipatia restano ancora del tutto ignoti.

Sembrerebbe però che durante l’ultima ospitata della Lecciso a Domenica In sia stato superato ogni limite, in quanto Romina ha deciso di querelare tutti quanti qualora venisse fatto il suo nome o parlato del suo matrimonio nonostante nessuno avesse l’intenzione di farlo, come confermato da Mara Venier.

Da quel momento le cose sarebbero degenerate e secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, in base a quello che un’amica intima avrebbe riferito loro, Loredana Lecciso è pronta a chiedere i danni a Romina Power non apprezzando la sua ultima uscita nei suoi confronti.

Al Bano appoggia Loredana Lecciso: guerra senza fine con Romina Power

Loredana Lecciso, stando a quanto una sua amica avrebbe rivelato ai microfoni del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sarebbe pronta a chiedere i danni all’ex moglie di Al Bano Carrisi, che di recente ha commosso Silvia Toffanin con un’inedita confessione, e lui sembrerebbe appoggiare questa scelta.

“Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina Power” rivelando che la Lecciso dopo anni trascorsi in silenzio nella speranza che il tutto potesse aggiustarsi sarebbe arrivata al limite e sarebbe stufa di stare con le mani in mano ad aspettare il flusso del tempo che passa. “Lui appoggia le scelte della sua compagna“ prosegue la rivista, ammettendo che il Leone di Cellino San Marco sarebbe più intenzionato che mai a supportare la sua compagna in qualsiasi scelta lei prenda.

“Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano” conclude la fonte che ha sganciato una bella bomba sul rapporto che vede le donne più importanti della vita di Al Bano ancora una volta una contro l’altra.