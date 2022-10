Marco Bellavia a cuore aperto al GF Vip, la verità sulla sua salute mentale: “Soffrivo di…”

Marco Bellavia si è raccontato a cuore aperto al Grande Fratello Vip rivelando la verità sulla sua salute mentale, oggetto di discussione nella Casa.

Marco Bellavia è uno dei protagonisti della settima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’attore, nonostante il programma sia iniziato soltanto da qualche settimana, è riuscito a spiccare tra i suoi compagni di viaggio. In primis perché non ha mai nascosto di avere un certo interesse nei confronti di Pamela Prati, che si trova con lui a condividere questa intensa esperienza, ma poi anche perché ha scelto di sdoganare i tabù sulla salute mentale, parlando per la prima volta in tv di un tema che spesso viene un po’ oscurato o a cui non si dai il giusto peso.

Marco, parlando a tu per tu con Antonella Fiordelisi, ha voluto parlare di che cosa lo fa stare male al di fuori del programma in quanto spesso si ritrova vittima di attacchi di panico e ansia. Una problematica, in particolar modo dopo la pandemia che ha colpito il mondo intero negli ultimi anni, comune a molte persone ma che nessuno solitamente tende a parlare. Spesso per paura di essere giudicati.

Marco Bellavia ha sdoganato il tabù della salute mentale al GF Vip raccontando alla sua compagna di viaggio quella che è la sua esperienza di vita.

GF Vip: Marco Bellavia rompe il silenzio sulla sua salute e svela come stanno le cose

Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, dove un concorrente ha tradito la fiducia di Alfonso Signorini, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto ad Antonella Fiordelisi che sembrerebbe essere l’unica all’interno della casa più spiata d’Italia a volerlo ascoltare ed ad offrirgli la propria spalla su cui confortarsi.

“Si tratta di ansia e paura“ ha raccontato l’attore durante il corso di queste ore. “Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente” ha ammesso per la prima volta di fronte alle telecamere per poi proseguire: “Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene”.

“Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico“ ha confidato all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che si è emozionata durante questo toccante confronto. “E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico” le ha detto. “Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola“ ha aggiunto senza filtri.

“Mi hanno nominato tutti, se esco va bene torno a casa. Però mi piacerebbe restare e dimostrare che oltre il dolore fisico c’è anche quello mentale“ ha ammesso e il pubblico sembrerebbe essere più intenzionato che mai a fargli proseguire il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.