Quali jeans accantonare e quali comprare in base al proprio fisico

Con l’ampia scelta di pantaloni in pelle, fantasie scozzesi ed elegante velluto, si tende a mettere in secondo piano i nostri amati jeans. Ecco quali dovremmo assolutamente avere in base al nostro fisico.

A prescindere dal brand si possono trovare jeans su misura che valorizzino fino in fondo la nostra figura rendendoci splendide. Per alzare un po’ il lato b, smussare quanto basti la zona critica del trocantere e smagrire la gamba servirebbe un bravo chirurgo ma, in mancanza di voglia (e soprattutto di denaro), ci si può recare in buon negozio d’abbigliamento.

Bisogna avere in mente quale jeans ci stia bene così da andare a colpo sicuro. Vediamo oggi i nuovi modelli in vendita in base alla nostra forma del corpo.

Jeans salvavita e fianchi: quali comprare per essere al top

A parte ci io fatto che il giusto paio di jeans, un dolcevita attillato e gli accessori che abbiamo consigliato si potrà apparire immediatamente più internazionali, seguendo queste quattro regole saremo perfette.

Con un corpo a rettangolo sono da preferire i jeans con un po’ di push-up ed i modelli skinny e va preferita la vita media per bilanciare la figura. Nel primo caso si vedano i Freddy shaping effect a 43,60 euro e nel secondo invece sono da considerare quelli di Liu Jo a 159 euro in denim stretch a patto che si resti su colorazioni abbastanza chiare.

Se si ha la fortuna di avere un corpo a clessidra allora sarà sufficiente sottolineare la linea naturale. Questo lo si potrà fare con tagli a vita bassa, modelli particolari, ricamati, strappati ed anche sopra la caviglia. Un esempio sono i jeans larghi (29,99 euro sul sito ufficiale) di Stradivarius che hanno la cintura ton sur ton e restano comunque stretti nella parte dei fianchi. Se si hanno le caviglie sottili, ed un paio di décolleté da urlo, con un paio di jeans cropped saremo perfette. Zara li ha creati in tessuto leggermente elasticizzato in diverse tonalità. Sono portare con una bella cintura in vita. Costano 25,99 euro.

Per i corpi a pera la mission principale è di alzare il punto vita e camuffare il volume delle gambe. Sì quindi ai modelli a vita alta ed a quelli a zampa. Senza spendere moltissimo, con 79,99 euro di si potrà orientare su Marella con i jeans neri dritti (qui i colori scuri vanno più che bene) a vita alta e tasche quadrate anteriori, A 25,99 euro ci sono invece i jeans semplici di Bershka a campana.

Ora bisogna solo fare attenzione a regalare il modello adatto per Natale oppure orientarsi su qualche altra cosa. L’amica del cuore capirà in ogni caso lo sforzo ma riuscire bene al primo colpo non ha prezzo.

Silvia Zanchi