Bomba GF Vip, “Non è etero”: la dichiarazione sul vippone spiazza

Scoppia l’ultimo rumor bomba nella casa del GF Vip: uno dei concorrenti “finge” di essere etero mentre il suo passato è molto diverso.

Nuove emozioni e nuovi intrighi spuntano fuori ogni giorno al Grande Fratello Vip. Quella in corso è un’edizione partita con tematiche difficili e importanti, oltre che con i comportamenti che hanno inevitabilmente segnato la condotta dei vipponi. Archiviati i giorni più oscuri, però, la produzione e Alfonso Signorini stanno dando un taglio nuovo al programma.

La nuova direzione, infatti, sembra puntare di più sulle storie d’amore, che da sempre sono state il fulcro del reality show per eccellenza. Nelle ultime puntate l’arrivo dei nuovi concorrenti ha scosso le dinamiche, accendendo i riflettori sui triangoli (o quadrilateri), probabilmente sulla scia di quanto accaduto lo scorso anno con Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Questa volta è il turno di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e rispettivi ex, tra cui Micol Incorvaia che è all’interno della casa.

Un ampio scorcio è stato dedicato anche al mondo LGBTQ+, rappresentato da Elenoire Ferruzzi, che ha permesso di affrontare gli amori del mondo transessuale, e Alberto De Pisis e Giovanni Ciacci, che invece non hanno avuto alcun colpo di fulmine nella casa del GF Vip. Nelle ultime ore, però, una nuova rivelazione ha gettato i telespettatori nella curiosità più totale. C’è qualcuno che non ha raccontato tutta la verità.

“É stato con lui”, rivelazione choc sul concorrente omosessuale non dichiarato

A gettare nuovamente nel polverone del gossip la casa del Grande Fratello Vip, è stata l’ultimissima bomba lanciata dalla nota blogger Deianira Marzano. Nelle ultime ore, l’esperta di rumors ha scatenato la curiosità generale, affermando che qualcuno all’interno della casa si sarebbe dichiarato etero, mentre nel suo passato le cose sono andate diversamente. Naturalmente, a incuriosire non è tanto l’orientamento sessuale del concorrente, quanto il fatto che i vipponi generalmente si raccontano a cuore aperto, ripercorrendo tutti gli aspetti della loro vita.

Perché dunque, nascondere il proprio orientamento sentimentale? Intanto, in un clima segnato da continui colpi di scena, le dichiarazioni della Marzano sono state ben precise. “Uno che sta nella casa si proclama etero ma è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi”, ha scritto in una delle sue stories, per poi arricchire il rumor di ulteriori dettagli piccanti.

“In passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici presentato quasi come il ‘fidanzato’. Si è fatto comprare di tutto“, ha chiosato la blogger. A confermare il gossip si è aggiunto poi un follower, che le ha risposto sui social.

“Questa cosa la so anche io per certo perché conosco l’imprenditore. Sono stati fidanzati ma poi lui per ‘problemi’ che aveva una fidanzata si sono lasciati. Grazie soprattutto a questo imprenditore è entrato nel mondo della tv“, scrive l’anonimo.

Il vippone in questione, dunque, avrebbe sfruttato la relazione per ottenerne dei beni materiali e, addirittura, una spinta per entrare nel mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta? Per il momento l’identità è stata lasciata nel mistero, mentre il web si scatena con le ipotesi.