La torta non lievita? Ecco dove sbagli

Il dolce perfetto forse non esiste, ma i trucchi per cucinarlo sì: quando la torta non lievita sicuramente stiamo sbagliando qualcosa

La ricetta è quella che abbiamo provato spesso, oppure che abbiamo trovato sul nostro sito preferito . Gli ingredienti sono quelli giusti, l’abbiamo lavorata anche nel modo corretto seguendo tutti i passaggi. Poi la infiliamo in forno e scatta il dramma: non lievita!

Un disastro, soprattutto per il tempo che le abbiamo dedicato e perché ne avevamo bisogno, per mille motivi. Ora però ci tocca rimediare al disastro e non è sempre facile, se non sappiamo come muoverci. In realtà però i rimedi sono più facili di quello che immaginiamo: basta fare un po’ di attenzione a certe mosse e, nel caso, adottare la strategia del recupero.

Uno dei primi particolari da cura è la temperatura degli ingredienti che useremo per il nostro dolce. Se ci servono burro, latte, yogurt ma soprattutto uova, mai freddi di frigorifero: ricordiamoci di tirarli fuori almeno mezz’ora prima, altrimenti il delitto perfetto sarà servito.

Un altro rimedio facile facile è nei tempi. Quando l’impasto della torta o del dolce che vogliamo preparare è pronto, non aspettiamo ulteriormente a versarlo nella tortiera e infilarlo nel forno. Se lasciamo passare troppo tempo, la conseguenza sarà quella di far attivare subito il lievito ancora prima della cottura. Quindi non avrebbe la forza giusta per far salire la torta e addio bella figura. Per questo, dieci minuti massimi di attesa, poi inforniamo assolutamente.

I trucchi per una torta in forno perfetta, la temperatura conta

Questa però è solo una parte dei lavoro e quindi dei possibili problemi. Quando la torta non cresce in forno, perché non pensare che il problema sia… il forno? In molte delle nostre ricette trovate l’indicazione di preriscaldarlo, quando è in funzione statica.

Attenzione però a non esagerare: la temperatura massima deve essere messa a 180° e non di più. Attenzione, stiamo parlando di quando scaldiamo il forno, non di quando dobbiamo cuocere il dolce.

Ma se lo infiliamo in forno ad una temperatura già troppo elevata, tutto quello che otterremo è far crescere in fretta l’impasto che poi si affloscerà.

A questo punto però scattano anche i rimedi, diciamo i trucchi per evitare ogni problema. E quello principale è negli ingredienti. Della temperatura abbiamo già parlato ma c’è anche altro: se è previsto l’uso della farina, qualsiasi tipo di farina, setacciamola sempre perfettamente e non solo per evitare che si formino grumi. Soprattutto però cerchiamo sempre di fare movimento omogenei per incorporare gli ingredienti e sempre nello stesso senso.