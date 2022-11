GF Vip, un altro vippone nella bufera: dichiarazioni sconcertanti

Un nuovo scivolone nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe costare seri provvedimenti: il vippone finisce nella bufera per le sue dichiarazioni sconcertanti.

Non è la prima volta che questa edizione del GF Vip lascia emergere tematiche delicate che vengono affrontate in modo sbagliato dai concorrenti. Il pubblico naviga sulla scia di spiacevoli atteggiamenti di cui i vipponi si sono resi protagonisti e che sono stati ampiamente condannati: primo in ordine di tempo il caso Marco Bellavia, ultimo quello di Elenoire Ferruzzi.

In entrambe le situazioni i gieffini hanno tirato fuori un loro lato non accettabile a livello umano e sociale, tanto da costringere la produzione a prendere dei seri provvedimenti. Si può dire che questo GF Vip stia dando un’ampia visione della società attuale, i cui comportamenti non vengono assolutamente fatti passare lisci dal mondo dei social. Basta una frase fuori posto per accendere i riflettori, anche perché può avere un’eco su chi ha sofferto di situazioni simili.

Nelle ultime ore un altro vippone è caduto in uno scivolone che proprio nessuno si sarebbe aspettato, scatenando una vera e propria bufera. Si tratta di Edoardo Donnamaria che, intento in un discorso con i compagni Giaele De Donà e Alberto De Pisis, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno sconcertato il web intero: di che si tratta?

Edoardo Donnamaria sminuisce il Covid: il mondo dei social in rivolta

Nuovi provvedimenti disciplinari in arrivo nella casa? Potrebbe essere proprio questo il caso. Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di una disquisizione che moltissimi stanno facendo fatica ad accettare, e per ovvie ragioni. Durante quella che sembrava una semplice chiacchierata, il valletto di Forum si è lasciato andare ad una sua visione sconcertante sulla tematica della pandemia da Covid. “Dai con il Covid hanno fatto un casino, però poi non è che sia successo chissà che, eh!“, ha espresso parlando con i coinquilini, come riportato da Biccy.

Ma non è tutto, perché per approfondire, dopo essere già finito nel polverone per la domanda al coinquilino, ha fatto esempi a suo parere statistici e soprattutto aprendo il tema delle persone anziane. “Sono morte tante persone, ma sono morte molte più persone per l’influenza stagionale che per il Covid. Sono morti quasi tutti anziani, non è vero, ci sono le statistiche, Il 90%, se non addirittura di più, erano tutti ultraottantenni, che, per carità, non è che non contano niente. Però voglio dire che questi anziani ci muoiono anche per influenze, per altre cose“, ha continuato Donnamaria, scatenando un’immediata reazione.

Il mondo di Twitter, come inevitabile, si è ribellato a queste affermazioni così difficili da ascoltare, condannandole e chiedendo provvedimenti nei confronti di Edoardo o, perlomeno, che venga “ripreso in puntata”. Di certo il giovane, apprezzato per la sua cultura, si è avventurato in un vero terreno minato. A contrastare le tesi di Donnamaria è intervenuta Giaele De Donà, che ha fatto il punto sulla situazione esponendo il pensiero generale della maggioranza. Non resta che attendere per scoprire cosa deciderà in merito Alfonso Signorini.