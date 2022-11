Fisico curvy? Ecco gli errori di stile che non devi mai commettere per essere al top

Hai un fisico curvy e vuoi essere al top con i tuoi look? Allora non dovrai commettere questi errori di stile! Scopri in questa guida targata CheDonna come realizzare degli outfit perfetti che valorizzino la tua fisicità!

Lo scopo principale del fashion è senza dubbio valorizzare la nostra fisicità e persona affinché ci possiamo sentire a nostro agio con gli abiti che indossiamo. Questa infatti è la regola della moda più importante, che riguarda qualunque fisicità. Spesso però per seguire le tendenze ci dimentichiamo di questa regola e indossiamo abiti che non ci valorizzano. Ad esempio, qual è il look migliore per valorizzare al meglio un fisico curvy?

Ogni donna è bella per quello che è. Il nostro corpo racconta chi siamo, la nostra storia, e per questo motivo dobbiamo imparare ad amarci e a prenderci cura di noi stesse!

Quale modo più divertente di prendersi cura del nostro fisico se non grazie al fashion? Esatto! Creare look che valorizzino la nostra fisicità è uno dei modi migliori per sentirsi subito al top!

A volte, però, per rincorrere le tendenze, finiamo per dimenticarci chi siamo e seguire le ultime mode che proprio non ci valorizzano. Questo infatti è il primo errore di stile che commettiamo tutte!

Ad esempio, per un fisico curvy, qual è il look migliore che più valorizza la nostra fisicità? E quali sono gli errori di stile da evitare a tutti i costi? Scopriamolo insieme!

Fisico curvy? Occhio agli errori di stile! Ecco i look da utilizzare e quelli da evitare!

A volte apriamo i nostri social media, ci innamoriamo del look indossato da quella o quell’altra influencer. Ricordiamoci sempre di essere noi stesse quando indossiamo i nostri outfit! Di valorizzarci con gli abiti che indossiamo, anche andando contro alle ultime tendenze!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli errori di stile da evitare per valorizzare al meglio la nostra fisicità curvy:

look troppo larghi: non c’è cosa peggiore di indossare un outfit oversize su una fisicità curvy. Per valorizzare al meglio il nostro fisico cerchiamo di indossare capi che seguano le forme, che accompagnino il nostro corpo. In questo modo la nostra figura sembrerà più slanciata e meno goffa!

non c’è cosa peggiore di indossare un outfit oversize su una fisicità curvy. Per valorizzare al meglio il nostro fisico cerchiamo di indossare capi che seguano le forme, che accompagnino il nostro corpo. In questo modo la nostra figura sembrerà più slanciata e meno goffa! maxi fantasie: un’altra tendenza del momento è quella di mischiare capi di diverse fantasie. Se vogliamo slanciare la nostra fisicità è meglio evitare e scegliere un solo capo del nostro look a fantasia. Ad esempio, indossiamo una blusa a fantasia e abbiniamola ad un pantalone a tinta unita che riprenda i colori della blusa! A proposito, La borsa più trendy dell’inverno è anche la più costosa! Scopri come averla risparmiando tantissimi soldi!

Termina qui la guida di stile di CheDonna che ha visto gli errori di stile da evitare per valorizzare un look curvy!

Alla prossima guida di stile! Per conoscere tutte le news dal mondo del fashion!