Accessori maxi per l’inverno 2023, ecco come indossarli nei tuoi look!

Come dovremo indossare gli accessori per l’inverno 2023? Rigorosamente maxi! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutte le novità della moda direttamente dalle passerelle più prestigiose e i segreti del fashion!

Ogni fashionista che si rispetti conosce una delle regole più importanti del fashion, ossia che un look non si può dire concluso se non si indossano gli accessori giusti! Certo, con la velocità con cui cambiano le tendenze diventa sempre più difficile riuscire a capire quali sono i capi o gli accessori più giusti da indossare nei nostri look. Per questo motivo ci siamo noi, a spiegarvi ogni novità in tempo reale dal mondo della moda. Ad esempio, quali saranno gli accessori più di tendenza per l’inverno 2023? E come dovremo indossarli nei nostri look all-day?

Stagione dopo stagione la moda cambia. Arrivano tessuti nuovi, colori diversi, fantasie e modelli di abiti che mai avremmo immaginato di indossare. Tutti questi cambiamenti avvengono per un motivo molto semplice: cercare di raccontare al meglio la personalità di noi futuri acquirenti che indosseremo i nuovi abiti di tendenza!

Infatti cambia la società e cambiamo anche noi. Cambia la nostra quotidianità e quindi anche il nostro modo di vestirci.

Ad esempio, la moda invernale per il 2023 è completamente differente da quella dello scorso anno. I colori sono molto più sgargianti. Utilizzeremo tessuti differenti, come la lana, l’ecopelle e le paillettes per la vita di tutti i giorni. In più sono cambiati gli accessori!

Ebbene si! Mai come per quest’anno viene data un’importanza particolare agli accessori! Dobbiamo assolutamente indossarli nei nostri look per poter dire di aver realizzato un look perfetto.

Ma quali sono gli accessori più di tendenza per l’inverno 2023? E come dovremo indossarli nei nostri look? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Accessori inverno 2023: ecco i modelli da acquistare, realizzare, e come indossarli al meglio!

Gli accessori sono senza dubbio l’elemento che più ci caratterizza all’interno del nostro look. Per questo motivo è molto importante cercare sempre di mediare tra le tendenze del momento e ciò che siamo noi, che vogliamo raccontare con i nostri look! Quindi occhio alle tendenze, ma siate sempre voi stesse!

Quindi, quali saranno gli accessori più di tendenza per l’inverno 2023? La risposta è solo una: maxi!

Infatti saranno di tendenza gli orecchini, i bracciali, le collane, e qualunque altra tipologia di accessori, l’importante è che siano grandi ed appariscenti.

Colorati di plastica ad esempio, oppure realizzati da materiali riciclati. Collane a forma di catena maxi. Orecchini che sembrano delle lavorazioni per le tende. Date sfogo alla fantasia!

Adesso la parte più importante: come indossare questi accessori così vistosi? Ci sono due regole da seguire:

la prima regola è quella di a bbinare un accessorio maxi ad un look minimale , semplice. Possibilmente monocolore. Non indossate capi a fantasia ma prediligete tinte unite.

, semplice. Possibilmente monocolore. Non indossate capi a fantasia ma prediligete tinte unite. la seconda e ultima regola è quella di scegliere uno e solo accessorio da indossare. Non abbinate l’orecchino maxi alla collana maxi. Date importanza ad un solo accessorio alla volta! A proposito, Fisico curvy? Ecco gli errori di stile che non devi mai commettere per essere al top!

Adesso che conosciamo tutti i segreti del fashion in fatto di accessori alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre al passo con tutte le tendenze del momento!