“Marco Bellavia mi ha rovinato”: dopo il GF Vip la gieffina è distrutta

Marco Bellavia le avrebbe distrutto la vita dopo il Grande Fratello Vip. La concorrente di Signorini sembra esserne certa. Ecco perché.

Marco Bellavia, nonostante si sia stato poco tempo all’interno della casa più spiata d’Italia del GF Vip, a causa del ritiro immediato dopo gli episodi di bullismo che lo hanno visto protagonista, è senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del reality show di canale 5 in quanto per molto tempo, ed ancora oggi, non si fa che parlare del suo percorso.

I vipponi che non si sono comportati bene con lui hanno pagato e alcuni sembrerebbero aver compreso la lezione, capendo che l’atteggiamento manifestato nei suoi confronti è tutt’altro che corretto, mentre altri sembrerebbero essere recidivi e lo hanno perfino accusato di avergli rovinato la vita a causa di quanto è successo sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 perché secondo loro non sarebbe emersa la realtà dei fatti ma soltanto una lettura piuttosto superficiale.

A rompere il silenzio è stata Gegia che ai microfoni di Casa Pipol non si è di certo risparmiata nei confronti del suo ex compagno di viaggio.

Gegia non si trattiene dopo il GF Vip: “Marco Bellavia è il perdente”

Gegia dopo il Grande Fratello Vip, dove un altro vippone è finito al centro della polemica, ai microfoni di Casa Pipol non si è affatto risparmiata nei confronti di Marco Bellavia lanciando accuse ben precise e che non sono affatto passate inosservate agli occhi del pubblico della rete che non ha reagito bene.

“Lui secondo me è il perdente, sono sincera, la verità verrà a galla” ha annunciato durante il corso del suo intervento. “Tutti noi abbiamo fatto il possibile là dentro per lui” ha poi aggiunto, riportando una versione che non sembrerebbe coincidere con quella visionata dal pubblico da casa. “Il caso Marco Bellavia mi ha rovinato“ ha poi continuato.

“Io è vero che ho due lauree, una in lettere ed una in psicologia, ma mi sono laureata a quarant’anni, ho preso quelle lauree perché interessavano a me come studi casa” ha infine concluso rivelando di non aver alcuna autorizzazione o formazione necessaria per poter svolgere la professione di psicologa, contrariamente a quanto molti hanno subito dedotto dal suo cv.