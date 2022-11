La borsa più trendy dell’inverno è anche la più costosa! Scopri come averla risparmiando tantissimi soldi

La borsa più trendy dell’inverno è anche la più costosa! Come averla tua senza spendere un patrimonio? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà tutti i trucchetti per essere sempre al top!

È sempre più palese che per avere un outfit perfetto non basta abbinare alla perfezione i capi che indossiamo, dobbiamo dare un attenzione particolare anche agli accessori. Infatti sono proprio questi a rendere il nostro total look speciale. Ad esempio, la borsa è senza dubbio l’accessorio per eccellenza che conferisce al nostro outfit uno stile unico e personale. Vuoi sapere qual è la borsa più trendy dell’inverno e come averla tua risparmiando tantissimi soldi?

Un outfit non si può dire completo se non c’è la borsa giusta! Tutte le amanti del fashion conoscono questa regola e fanno di tutto per rispettarla!

Che sia griffata o no, la borsa ha un particolare effetto sui look che indossiamo, perché ha la capacità di donare un particolare stile a tutto il nostro outfit.

Con solo la borsa giusta il nostro look passa dall’essere sportivo all’elegante.

Ultimamente la borsa ha ottenuto sempre più importanza, e dai social media arriva la tendenza di indossare sempre e comunque una borsa griffata. Non necessariamente nuova, anche usata, ma l’importante è che sia griffata.

Infatti la borsa più trendy dell’inverno viene indossata da tutte le influencer più famose del momento. Chiara Ferragni, ad esempio, ha recentemente pubblicato un post in cui immortalava in un look perfetto con in mano la borsa dell’inverno.

Ma quale sarà questa borsa? E come averla nostra? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni indossa la borsa più trendy dell’inverno 2023! Ecco come averla!

La borsa del momento è la Gucci Diana. Un modello storico per il brand di lusso, che in questo preciso momento ha trovato, o ritrovato, una certa importanza. Dalle linee semplici e con il manico in bambù, questa borsa iconica è senza dubbio la borsa dell’inverno 2023. Il costo? Il modello esatto indossato da Chiara Ferragni costo € 3.400.

Adesso che abbiamo visto il modello di borsa più trendy dell’inverno dobbiamo capire come farla nostra!

Se non vogliamo spendere un’enormità la cosa più semplice da fare è cercare online e trovare un brand di buona qualità che produca una borsa simile a quella indossata dalla Ferragni acquistabile ad un prezzo accessibile.

Noi, ad esempio, ne abbiamo selezionata una in particolare. Acquistabile sul sito di SheIn al costo di € 19,75, una borsa color cuoio in eco pelle con la chiusura in legno e catena colorata ad arricchire la borsa. Semplice ma d’effetto! A proposito, I maglioni di lana si sono infeltriti? Ecco la soluzione per recuperarli!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità dal mondo del fashion ed essere sempre al top!