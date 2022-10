GF vip 7, il vippone sbugiarda Edoardo: glielo ha chiesto davvero

Al GF Vip 7 esce fuori la verità su Edoardo, il vippone lo “sbugiarda” confessando ciò che gli ha chiesto in privato: è accaduto davvero

Le settimane vanno avanti e si delineano sempre più volti e personalità all’interno della casa più spiata d’Italia. Il GF Vip 7 si è aperto all’insegna di un clima gioioso e goliardico, ben presto spezzato, però, dalle dinamiche innescatesi. Il caso Marco Bellavia continua a far parlare, dopo la recente lettera che l’ex concorrente ha voluto inviare ai compagni. Un clima di tensione si respira dunque, fra i vipponi, che sembrano quasi non riuscire più a godersi la spensieratezza dell’esperienza.

Tra i malumori di Gegia e le lamentele sulle faccende casalinghe, pochi sono quelli che stanno facendo il possibile per emergere in questa edizione. Ognuno a modo suo, è chiaro. Nella puntata serale di giovedì è stato aperto anche il caso di Edoardo. Il giovane in questi giorni ha tentato di portare nella casa il suo spirito espansivo e coinvolgente, saltando come si suol dire “di fiore in fiore”.

Un atteggiamento che a donne e uomini non è andato propriamente a genio, in particolar modo ad Antonella Fiordelisi. Con l’influencer si è instaurato da subito un feeling speciale sfociato nelle ultime ore in un bacio, ma lei ha preferito tenerlo un po’ sulle spine per osservare il suo comportamento. Ad essere tirato in ballo è stato anche il rapporto con un altro coinquilino, Alberto, che ha espresso palesemente di provare un’attrazione per il valletto di Forum.

La confessione di Alberto su Edoardo, “Non è solo il bacio”

Interrogato da Alfonso Signorini sul suo modo di scherzare e provocare Alberto De Pisis con baci e affettuosità, Edoardo Donnamaria si è giustificato dicendo che non aveva compreso il reale interesse da parte dell’influencer e che, se lo avesse saputo, non gli avrebbe fatto del male con il suo atteggiamento. Alcune ore dopo dell’accaduto, però, sembra che la verità sia venuta a galla e a rivelarla ci ha pensato proprio il diretto interessato. Il vippone non sarebbe stato completamente sincero, visto che, stando al racconto, avrebbe stuzzicato Alberto con domande di un certo tipo.

La tensione è sempre più forte tra i vipponi, che rischiano grosso dopo gli ultimi avvenimenti. Intanto, parlando con Antonella Fiordelisi, attuale flirt di Edoardo, l’influencer ha rivelato: “Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto ‘Io sessualmente ti piaccio? Vorresti sc***re con me?'”. Alberto ha poi spiegato che la sua risposta è stata un “No”, perché al momento si sente preso più mentalmente che fisicamente e che la situazione in cui si trova non è piacevole.

De Pisis in effetti ha già avuto il suo due di picche, considerando che la love story con Antonella sembra ormai bella che iniziata. Allo stesso tempo, però, è convinto che il comportamento di Edo nei suoi confronti sia stato a tratti ambiguo: “Lui mi ha dato modo di legarmi, ma non è solo il bacio, era come mi guardava e altro”, come riportato da Biccy.