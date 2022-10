Scatta la denuncia ufficiale per i vipponi: guai seri al GF Vip

By

In un clima segnato dalla tensione, piomba sulla testa dei vipponi la seria denuncia: guai in vista per i protagonisti del GF Vip 7.

Durante quest’ultima settimana, nella casa del GF Vip si è respirata aria di tensione. Il programma è stato segnato inevitabilmente dal caso mediatico del momento: l’abbandono di Marco Bellavia. Una puntata diversa dal solito si è svolta lo scorso lunedì 3 ottobre, in un clima serio e drammatico. Alfonso Signorini ha gestito al meglio quelle che erano le prerogative del momento: dare dei provvedimenti disciplinari a chi ha dimostrato comportamenti inadeguati.

Ed è così che Ginevra Lamborghini è stata costretta a lasciare il gioco per aver pronunciato frasi imperdonabili, mentre Giovanni Ciacci è uscito in seguito all’espressione di volontà dei telespettatori attraverso un televoto flash. La delicata situazione psicologica dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha portato alla luce tematiche complesse, facendo parlare l’Italia intera di depressione e bullismo. Un’associazione che non avrebbe mai dovuto esistere, a maggior ragione in un programma televisivo.

Un polverone si è scatenato da giornali, web e tv, che si sono uniti in un muro di protesta al grido di “Io sto con Marco“, diventato anche uno degli hashtag più in trend degli ultimi giorni sui social. Insomma, quanto accaduto sotto gli occhi degli italiani non poteva di certo lasciare indifferenti neppure le associazioni. Questa volta ad esporsi è stato il Codacons, con gravissime accuse.

“Pena di reclusione per 4 anni”, il Codacons attacca la grave vicenda e chiede giustizia

Non è la prima volta che il Codacons interviene nelle vicende del GF Vip, ma questa volta si parla di cose molto serie. L’associazione ha deciso di dire la sua in merito a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello, chiedendo vera e propria giustizia con una denuncia.

“Sulla grave vicenda del bullismo ai danni di Marco Bellavia interviene il Codacons che presenta oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni“, si legge nella nota”, “In cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc“. La trasmissione, da quanto scritto ancora, si sarebbe resa protagonista di episodi gravi e soprattutto diseducativi per il pubblico, soprattutto quello più giovane.

A quanto pare, proprio i telespettatori si sarebbero rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sull’inadeguatezza dell’azienda di adottare misure preventive a questi episodi di violenza, lanciando un “messaggio errato“. Ecco allora che si parla delle conseguenze penali, che potrebbero piombare sui vipponi ritenuti responsabili di quanto accaduto. “L’art. 610 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni“, si legge nella spiegazione del Codacons, che fa luce così, su possibili e reali conseguenze serissime per i gieffini.