Ex gieffina pronta alle nozze, il testimone sarà proprio lui!

Spunta finalmente la data ufficiale del matrimonio dell’ex gieffina, nel frattempo viene rivelato anche il testimone: sarà proprio lui!

Un’edizione del Grande Fratello Vip è in corso e sta già regalando tantissime soddisfazioni, tra colpi di scena, intrighi, simpatie e antipatie e anche qualche brutta figura. Nel frattempo, come al solito, il pubblico impara a conoscere i protagonisti del reality, affezionandosi man mano al loro vissuto e alla loro storia. Questo avviene in ogni edizione, in cui inevitabilmente spiccano le personalità più forti e memorabili.

Una di queste è senza dubbio Francesca Cipriani, che nella scorsa stagione di GF Vip è stata regina assoluta di scenette e divertimento. Con il suo esuberante entusiasmo, la super Pupa ha coinvolto i telespettatori nel suo amore con Alessandro Rossi, il gigante dal cuore tenero innamorato perso della soubrette. A legare i due, un sentimento così forte da non poter essere distrutto in alcun modo, che ha trovato il suo culmine nella plateale proposta di matrimonio.

Proprio all’interno della Casa, mentre le gieffine trattenevano con la forza una scatenata Francesca, il compagno si è inginocchiato dinanzi a lei per chiedere la sua mano. Ma a quando le nozze? Nelle ultime ore Novella2000 ha rivelato la fatidica data, mentre sul web spopolano una serie di indiscrezioni che la vippona si è affrettata a smentire.

Soldi sull’Iban? La Cipriani risponde alle accuse del web

Partiamo dalle notizie certe. Francesca Cipriani prenderà finalmente in marito il suo amato Alessandro Rossi il prossimo 3 dicembre 2022. A rivelarlo, per l’appunto, è stato Novella2000, dal quale emerge anche la ciliegina sulla torta che tutti aspettavano: a farle da testimone ci sarà proprio lui, Alfonso Signorini. Nel frattempo, però, sono emerse sul web una serie di indiscrezioni sull’imminente matrimonio, non tutte a quanto pare corrispondenti a verità.

Mentre spuntano i nomi degli invitati, tramite Instagram, ThePipolGossip ha spifferato che la soubrette avrebbe inserito nelle sue partecipazioni di nozze un Iban su cui caricare gli eventuali “regali”, con tanto di dicitura “Se volete farci un regalo, caricate il nostro Iban!“. Come spesso accade, però, la Pupa si è concessa qualche ora per rispondere alle curiosità dei fan sul suo account ufficiale, tramite il “Fammi una domanda”. Al quesito sulla questione Iban, dunque, posto proprio da un follower, la Cipriani ha risposto smentendo le illazioni, come sempre con una buona dose di ironia che la contraddistingue.

“Abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo…siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco e invidioso che dà false notizie“, ha scritto di suo pugno l’ex gieffina. Così ha spiegato di aver fatto una semplice lista per i regali di nozze e per il viaggio, come fanno tutte le coppie normalmente, ribadendo che sarebbe stato meglio consultare i diretti interessati prima di dare adito a queste voci. Con la sua solita simpatia, però, smorza la tensione concludendo: “C’è bisogno di un po’ di Nutella per far diventare buone alcune persone. Infatti che mondo sarebbe senza Nutella?“.