Ex gieffina pronta alle nozze: spunta il nome della grande esclusa, niente da fare per lei!

A pochi passi dalle nozze, l’amatissima ex gieffina rivela chi dei suoi colleghi vipponi è invitato: spunta il nome della grande esclusa, ecco chi è.

Da qualche ora è iniziata la nuovissima edizione del GF Vip, tra nomi più e meno noti pronti a riservare tante sorprese. Di sicuro anche quest’anno Alfonso Signorini ha confezionato un pacchetto praticamente perfetto, fatto di personaggi carichi di storie e personalità uniche. La scorsa stagione, però, non è stata sicuramente da meno.

Nel cast del GF Vip 6 si sono alternati vipponi che hanno lasciato il segno nel cuore degli italiani e che continuano a seguire le loro vicende attraverso i social. Come non ricordare Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, le sorelle Selassié o Alex Belli. Uno dei nomi di punta è stato sicuramente quello di Francesca Cipriani. Con la sua colorata esuberanza, la biondissima e super maggiorata gieffina ha regalato piccole perle che rimarranno alla storia del reality.

Indimenticabili i suoi sfoghi di tristezza dovuti alla mancanza del fidanzato Alessandro Rossi, come anche le urla estasiate quando le è stata data la possibilità di incontrarlo. Poi, il momento più bello è arrivato proprio sotto gli occhi delle telecamere. Mentre le donne della casa tenevano sottobraccio (cercando di trattenere il suo entusiasmo sfrenato) la bella Francesca, il simpatico fidanzato si inginocchiò di fronte a lei chiedendole la mano. E ora le nozze sono sempre più vicine.

Quali vipponi sono invitati al matrimonio, lo svela proprio lei

Naturalmente la spumeggiante Francesca Cipriani continua ad essere seguitissima sui social, dove condivide coi fan i momenti della sua vita quotidiana. Con una pagina Instagram da 1 milione di follower, l’ex gieffina è una delle più amate sul web e continua a riservare divertenti sorprese. In queste ultime ore, la vippona si è presa un po’ di tempo per rispondere alle curiosità dei seguaci e, tra queste, sono spuntate importanti indiscrezioni sulle nozze.

Nelle sue stories, la giunonica soubrette, che nel frattempo ha subito una trasformazione incredibile, ha utilizzato il “Fammi una domanda“, per rivelare qualcosa in più sulle sue novità. “Quando ti sposi?” ha chiesto qualcuno, “Nel 2022, la data è top secret ancora“, ha risposto la Cipriani con l’immagine di un abito da sposa di sfondo. Ed ecco che si passa al clou della questione. “Inviterai Miriana?“, “Inviterai Giucas e Manila?“, “Aldo, Gianmaria e Manuel?“, “Inviterai Katia?“, sono le domande molto dirette che i fan hanno rivolto poi in merito alle nozze.

In questi casi le risposte sono state tutte affermative, tra un “Certo che si!” e un “Ovvio” gridati a gran voce. Francesca ha spiegato, in più, che ha un sogno nel cassetto: ossia che l’amica e cantante lirica decida di intonare l’Ave Maria in chiesa durante il suo grande giorno. Appaiono immediatamente evidenti, però, le grandi assenze. Mentre Manila e le Selassié vengono nominate dalla Cipriani, c’è chi è stato volutamente evitato. Parliamo di Soleil Sorge, con la quale durante l’esperienza del GF Vip sono volati fulmini e saette. Insomma, probabilmente la vippona sarà la grande esclusa dal matrimonio. Come la prenderà? Non resta che aspettare i prossimi gustosi aggiornamenti.