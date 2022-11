Occhi immediatamente più grandi espressivi e belli, ecco il trucco

Il make-up può rendere i tuoi occhi molto più belli, grandi ed espressivi, devi solo mettere in pratica questi consigli.

Il make-up è un valido alleato della nostra bellezza. Attraverso il trucco possiamo mascherare piccole imperfezioni fino a stravolgere completamente il nostro aspetto. Il web impazza di suggerimenti e tutorial make-up di ogni tipo e per ogni esigenza. Oggi vi raccontiamo quali sono le piccole astuzie da adottare per rendere gli occhi incredibilmente belli.

C’è chi ama esagerare con il trucco e chi invece preferisce un trucco leggero acqua e sapone. Per ogni preferenza c’è la soluzione ideale per migliorare l’aspetto degli occhi. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, in effetti sono tra le prime cose che le persone notano nelle altre e attraverso lo sguardo spesso si riesce a capire moltissimi aspetti della personalità di qualcuno. Scopri come valorizzare al meglio l’aspetto dei tuoi occhi.

Ecco cosa devi fare se desideri occhi grandi ed espressivi

Desideri migliorare il tuo aspetto partendo dai tuoi occhi? Quello che devi fare è seguire i consigli che seguono, i tuoi occhi saranno incredibilmente grandi ed espressivi.

Ecco una serie di consigli da non dimenticare se vuoi occhi che sembrano molto più grandi:

Cancella le occhiaie

Innanzitutto bisogna intervenire sulle occhiaie qualora ve ne siano perché le occhiaie tendono a far sembrare gli occhi più piccoli. Per far sparire le occhiaie basta applicare uniformemente su tutto il contorno occhi un correttore apposito, ti consigliamo di usare un correttore leggermente più chiaro e caldo rispetto alla tua carnagione.

Scegli l’ombretto giusto

La tonalità del colore dell’ ombretto incide significativamente sull’effetto che otterrai suoi occhi. Se vuoi che i tuoi occhi sembrano più grandi devi optare per ombretti chiari, colori pastello, e sfumature di marrone chiaro. Per creare la sfumatura basta partire dal colore più chiaro con l’angolo dell’occhio e via via utilizzare una tonalità più scura sull’arco del sopracciglio e infine su tutta la palpebra mobile.

Evidenzia le sopracciglia

Non dimenticare di prenderti cura anche dell’aspetto delle tue sopracciglia. Ottenere una forma arcuata aiuta a rendere gli occhi più grandi.

Curva le ciglia

Anche curvare le ciglia con l’aiuto di un piegaciglia o del mascara può fare una grande differenza. Più le ciglia saranno curvate più l’occhio sembrerà aperto.

Usa la matita occhi adatta

Ricorda che non sempre usare la matita occhi nera è la soluzione migliore. Se si desiderano occhi più grandi bisogna farli risaltare applicando una matita bianca, questa illuminerà gli occhi all’istante. Le matite scure come il nero ottengono l’effetto inverso facendo apparire gli occhi più piccoli.

Dimentica l’eyeliner nero

Anche l’ eyeliner tende a rimpicciolire i tuoi occhi. Se desideri occhi grandi e intensi dovresti rinunciare al tuo eyeliner nero e optare per colori che facciano risaltare di più gli occhi con il blu il verde o il color champagne.

Ora conosci tutti i trucchi indispensabili per illuminare e ingrandire il tuo sguardo, non esitare a metterli in pratica tutti.