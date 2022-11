I cappotti più romantici dell’autunno – inverno tra novità e continuativi

Rosa cipria e fragola, azzurro polvere, bianco gesso e panna, ma anche beige intenso e fantasia check nelle tonalità più soft. I cappotti sono fondamentali per un outfit di successo, scopriamo i più romantici del momento.

Dal Teddy coat che tanto, appunto, ricorda il nostro peluche d’infanzia al monopetto rosa con bottoni dorati fino al modello con intarsi in pizzo o perline. I cappotti più dolci sono l’ideale quando si desidera mostrare con grazia e delicatezza il proprio stile. Per sceglierli basti pensare alle bambole, alle caramelle, agli abbracci, ed immediatamente si avrà un’immagine ben precisa di cosa si stia cercando. Scopriamo insieme le novità del momento a prezzi contenuti.

I cappotti è meglio siano ricordati e basta, non è necessario colpiscano al primo sguardo. Si può essere eleganti e stupende facendosi notare di più rispetto ai look più colorati e mini.

Proposte di stagione per capispalla da fiaba rivisitati in chiave contemporanea

La prima idea vede il cappotto lungo, grigio ghiaccio, di Mango (159,99 euro) della collezione Committed interamente realizzato in misto lana riciclata. Il collo a V di pelliccia sintetica è staccabile e la chiusura è a cintura ma si potrà portare – temperature permettendo – anche aperto. Davvero un’ottima alternativa per chi è amante del rosa ma ha più di una certa età.

Altra proposta, che promette di durare parecchio, vede l’idea di baby trasportata sul capospalla doppiopetto di Imperial. Si distingue sia per la vestibilità over, sia per la cintura sottile con fibbia metallica da mettere in vita sia per i bottoni neri a contrasto. Per le indecise, sotto, si potrà indossare un abito in tweed giovanile che richiami la stessa gradazione. Il prezzo è di 200 euro.

Con uno sguardo agli anni Ottanta ed uno alle “serie televisive da ragazze”, il cappotto a stampa check di Shein (47 euro) è comodo come appare ed ha tasche oblique laterali capienti. Vira dal glicine a grigio tortora al rosa confetto, creando una cromia molto rilassante e delicata. Sì ad un look con jeans e dolcevita.

In velour, panna classico, il cappotto di Rinascimento ha sia i bottoni ricoperti che la cintura in tessuto che viene proposta annodata con un fiocco. Costa 199, 90 euro. Resta attillato definendo la figura ed è quello giusto per la prossima cerimonia in programma o per il lunch domenicale dai suoceri. Anche in questo caso, difficilmente ci stancherà e lo sfoggeremo per anni.

In caso di dubbi, ispiriamoci alle nuove icone del country, alle principesse del passato e pensiamo al nostro love, troveremo presto la risposta.

Silvia Zanchi