Christian Totti come papà Francesco: il folle gesto per la fidanzata Melissa

Christian Totti, proprio come suo papà Francesco, ha deciso di non nascondersi più facendo un folle gesto per la fidanzata Melissa.

Christian Totti è noto al pubblico per essere il primogenitori dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi. Purtroppo però, come gli utenti della rete più attenti sapranno bene, questi mesi non sono stati affatto facili per lui in quanto i suoi genitori hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo tantissimi anni trascorsi insieme.

Nessuno si sarebbe aspettato un simile annuncio da parte loro, ma purtroppo è successo e da quel momento i media non hanno staccato gli occhi di dosso dalla famiglia Totti. Per questo motivo non appena il primogenito di Francesco Totti ha scelto di emulare le sua gesta, il tutto non è affatto passato inosservato e sul web la notizia è diventata virale nel giro di pochissimi minuti.

Christian Totti ha fatto un gesto folle per la sua fidanzata, imitando proprio quello che ha fatto suo padre negli scorsi giorni scegliendo di venire allo scoperto con il mondo intero senza più nascondersi.

Christian Totti segue le orme de Il Capitano e fa un gesto folle per la sua fidanzata

Christian Totti, tra l’altro suo padre di recente è stato abbandonato dal suo avvocato, ha scelto di seguire le orme di suo padre e non ha voluto nascondere al mondo intero i sentimenti che prova nei confronti della sua fidanzata Melissa che mai come in questo periodo gli ha dimostrato tutta la sua vicinanza in questo momento così delicato per lui e la sua famiglia. A rivelare il tutto è stato il portale The Pipol, rivelando che il figlio di Ilary e Totti è follemente innamorato della sua fidanzata con cui trascorre la maggior parte del suo tempo e postando i momenti più belli sui social con tanto di dediche.

Il figlio dell’ex capitano della Roma ha scelto di venire allo scoperto scrivendo al mondo intero quanto ama Melissa, calcolando il gesto degli scorsi giorni di papà Francesco che fatto la sua prima apparizione pubblica con Noemi Bocchi, in quanto non si è trattato di una semplice paparazzata come ne sono uscite diverse in questi mesi ma un vero e proprio evento pubblico a cui i due hanno preso parte.

Probabilmente, ispirato da questo gesto, Christian Totti ha emulato suo padre rivelando al mondo intero quanto sia forte il sentimento che prova dentro di sé e il suo folle gesto, ben consapevole dell’attenzione mediatica che ha in questo periodo tant’è che è stato ripreso da numerose testate, non ha fatto altro che dimostrare quanto ci tenga a Melissa che lo ha aiutato a ritrovare il sorriso dopo il divorzio dei suoi genitori.