Queste polpette sono strepitose e le realizzi con solo due ingredienti

Tonno e patate, due ingredienti che tutti abbiamo in casa: ecco come facciamo nascere delle polpette da applausi

Le crocchette di patate e tonno sono la soluzione ideale per mettere insieme diverse esigenze. Un secondo leggero, perché ogni pezzo apporta solo 75 calorie, veloce da preparare ma buono anche per i bambini.

Alla fine saranno tutti contenti.

Polpette di patate e tonno, anche in padella

Le crocchette di patate e tonno sono pensate anche per essere poco caloriche. Siamo amanti del fritto a tutti i costi? Allora cuociamole in una padella, ma solo con un filo di olio d’oliva e non immergendole nell’olio di semi, girandole più volte.

Ingredienti:

200 g di tonno al naturale

450 g di patate

2 uovo medie

100 g pangrattato

1 spicchio di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

2 scalogni

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Laviamo e sbucciamo le patate, tagliamole a pezzi e versiamole in una pentola con acqua già salata. Facciamole lessare a fiamma media per 25 minuti, scoliamole e teniamo da parte.

Quando le patate sono cotte, apriamo il tonno in una ciotola, schiacciamolo con i rebbi della forchetta e teniamo da parte pure quello. Poi prendiamo un padellino, versiamo un filo di olio extravergine e quando è caldo facciamo dorare gli scalogni tritati finemente. Una decina di minuti e possiamo spegnere.

Schiacciamo anche le patate come per preparare un puré, aggiungiamole nella ciotola con il tonno e uniamo anche le due uova già leggermente sbattute: Poi dentro pure un po’ di sale (assaggiamo il tonno per capire quanto ne serve) e qualche macinata di pepe.

Completiamo l’impasto con metà del pangrattato. Mescoliamo bene tutto con un cucchiaio oppure direttamente con le mani e poi passiamo a formare le nostre crocchette di patate e tonno.

Non stiamo parlando di polpettine ma di crocchette e quindi il singolo pezzo deve essere generoso, almeno 50-60 grammi. Modelliamo la crocchetta e poi passiamola nel resto del pangrattato insaporito con 1 spicchio di aglio e il prezzemolo tritati finemente che servono per dare colore ma anche sapore.

A questo punto dobbiamo solo decidere come cucinarle. Noi abbiamo scelto la leggerezza e quindi la friggitrice ad aria a 180° per 15 minuti o comunque fino a doratura. In alternativa, stessa temperatura e stessi tempi in fondo, nel piano medio dopo aver spruzzato la superficie delle crocchette di patate e tonno con olio d’oliva.

Sono ottime sia calde che a temperatura ambiente. Ma se le vogliamo croccanti, la prima soluzione è migliore.