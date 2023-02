Ad ogni carnagione il suo colore di capelli: scopri qual è il tuo

Ti sei mai chiesta se il tuo colore di capelli fosse quello più adatto al tuo tipo di carnagione? Scopriamolo insieme.

Molte di noi, nel corso degli anni, avranno sicuramente trasformato più volte il proprio look scegliendo diverse tonalità di colore per la propria chioma. Magari avete seguito le tendenze del momento o semplicemente vi piaceva quella particolare tonalità. Ma non tutti i colori sono necessariamente adatti alla propria carnagione.

Proprio così. Magari siete amanti del marrone e delle sue numerose sfumature ma avete una pelle piuttosto pallida, oppure preferite buttarvi sul biondo ma siete inclini ad una carnagione scura. Insomma, per scoprire quale colore si abbina maggiormente a voi, non dovete fare altro che continuare a leggere.

Ad ogni carnagione il suo colore di capelli

Mentre siete dal parrucchiere o state acquistando la tinta, vi sarete sicuramente chieste se quel colore faccia veramente al caso vostro. Per aiutarvi a determinarlo, qui di seguito troverete i migliori colori di capelli per le carnagioni fredde e calde. Non solo, troverete alcuni validi consigli da prendere in considerazione quando scegliete una nuova tonalità.

Se avete i capelli più chiari, è probabile che abbiate dei sottotoni freddi, mentre i capelli più scuri sono spesso accompagnati da sottotoni più caldi. Sono infatti questi sottotoni a determinare il tipo di colore di capelli che vi sta meglio. Per quanto riguarda le carnagioni calde, si consiglia di puntare per colori con sottotono caldo. Al contrario, con una carnagione fredda, meglio optare per un sottotono freddo.

A questo punto la domanda sorge spontanea. Come si fa a capire se si ha un sottotono caldo o freddo? Non indovinerete mai, ma basta utilizzare i propri polsi. Girateli e se le vene sono verdi significa che avete un sottotono caldo, se appaiono blu allora avete un sottotono freddo.

Quando si cerca di individuare il colore di capelli più adatto alla propria carnagione, ci si imbatte in una vasta gamma di tonalità. A seconda del colore scelto, potreste notare che alcune caratteristiche risaltano di più o di meno o che il vostro guardaroba si abbina in modo diverso alla vostra nuova acconciatura. Per trovare il miglior colore di capelli da abbinare ai vostri colori preferiti, non dovete fare altro che prendere in considerazione la teoria dei colori.

Si tratta di un insieme di regole e linee guida che vengono utilizzati dai professionisti per comunicare con gli utenti attraverso schemi di colori nelle interfacce visive. I colori che si trovano uno di fronte all’altro sulla ruota dei colori sono più complementari tra loro. Ciò significa che se amate il blu, potreste scegliere un biondo vivace, a patto che abbia sfumature che si abbinano alla vostra carnagione. Ora che conoscete i trucchi del mestiere, non vi resta che individuare il vostro colore più adatto e sbizzarrirvi con la fantasia!