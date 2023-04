Torta fredda al cioccolato fondente e limone , cheesecake da urlo

Si prepara come una cheesecake ma si cuoce anche in forno prima di farla raffreddare: la torta fredda al cioccolato fondente e limone è sublime

Non è una classica torta al cioccolato e nemmeno una cheesecake ma una via di mezzo e soprattutto è spettacolarmente buona. La torta fredda al cioccolato fondente e limone è la soluzione idea per chi cerca un dolce semplice da preparare ma dal sapore profondo.

Una soluzione perfetta per la stagione calda, bella fresca e cremosa, ideale anche per le cene e i pranzi più importanti.

Torta fredda al cioccolato fondente e limone, tutto il procedimento

Il modo migliore per conservare la torta fredda al cioccolato fondente e limone è in frigorifero, dentro ad un contenitore ermetico oppure avvolta dalla pellicola alimentare per 3-4 giorni. Ecco come la prepariamo.

Ingredienti:

250 g biscotti secchi al cioccolato

180 g cioccolato fondente al 60%

350 g yogurt greco

4 uova medie

250 g zucchero

320 g ricotta vaccina

1 limone

1 pizzico di sale

40 g cacao amaro

Preparazione:

In procedimento è quello classico di una cheesecake. Prima operazione, i biscotti: devono essere secchi e al cioccolato, ma se non abbiamo sotto mano i digestive vanno bene anche altre qualità. Mi spezzettiamo a nano nel boccale del mixer e poi li tritiamo finemente. Devono avere una consistenza granulosa.

In un pentolino mettiamo a fondere con la fiamma bassa il burro già tagliato a pezzetti per comodità e poi quando è fuso aggiungiamoli ai biscotti in una ciotola. Mescoliamo tutto con una spatola in silicone e la base della torta fredda al cioccolato fondente e limone è pronta.

Prendi uno stampo rotondo a cerniera da 24 centimetri di diametro e foderiamolo con carta da forno. Poi distribuiamo il composto della torta fredda in modo uniforme a coprire sul fondo fino ai bordi. Compattiamo il dorso di un cucchiaio e rendiamo la base perfettamente omogenea. Infine mettiamo lo stampo con la base della cheesecake in frigorifero a riposare per 40 minuti.

Intanto che aspettiamo, prepariamo la crema. Tritiamo finemente, ma con un coltello e non con il mixer, il cioccolato e facciamolo in una boule a bagnomaria.

A parte apriamo le uova separando subito i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli con metà dello zucchero usando le fruste elettriche fino a quando diventano belli spumosi. Poi facciamo lo stesso con gli albumi, ma solo con un pizzico di sale, fino a quando sono montati a neve.

Aggiungiamo nella ciotola con i tuorli e lo zucchero anche lo yogurt greco e la ricotta ben sgocciolata, cominciando a mescolare con la spatola. Poi mettiamo dentro anche il cioccolato fondente sciolto, il cacao e la scorza grattugiata di un limone non trattato.

Quando abbiamo amalgamato bene tutti questi ingredienti, solo allora uniamo anche gli albumi montati. Incorporiamo anche questi, facendo movimenti dall’alto verso il basso. Ultima operazione: versiamo tutta la crema sulla base all’interno dello stampo tolto dal frigorifero.

Ora normalmente metteremmo tutto a raffreddare in frigorifero, ma qui sta la novità. La torta fredda al cioccolato fondente e limone infatti deve essere cotta in forno: quindi 170° per circa 40-45 minuti, fino a quando è ben compattata.

La sforniamo, aspettiamo che sia completamente tiepida e poi infiliamo in frigorifero per altre 2 ore. Prima del servizio la sformiamo e la appoggiamo su un piatto o su una alzatina.